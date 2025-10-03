来週の決算発表予定 セブン＆アイ、良品計画、ファストリなど (10月6日～10日)
■10月6日～10日の決算発表銘柄(予定) ★は注目決算
●10月 6日―――――――――――― 14銘柄 発表予定
<2300> きょくとう [東Ｓ]
<2789> カルラ [東Ｓ]
<3148> クリエイトＳ [東Ｐ]
<3186> ネクステージ [東Ｐ] ★
<3353> メディ一光Ｇ [東Ｓ]
<6474> 不二越 [東Ｐ]
<6734> ニューテック [東Ｓ]
<7611> ハイデ日高 [東Ｐ]
<7630> 壱番屋 [東Ｐ]
<7679> 薬王堂ＨＤ [東Ｐ]
<8011> 三陽商 [東Ｐ]
<8923> トーセイ [東Ｐ]
<8940> インテリクス [東Ｓ]
<9558> ジャパニアス [東Ｇ]
●10月 7日―――――――――――― 13銘柄 発表予定
<1377> サカタタネ [東Ｐ]
<2659> サンエー [東Ｐ]
<2668> タビオ [東Ｓ]
<2726> パルＨＤ [東Ｐ] ★
<2734> サーラ [東Ｐ]
<2918> わらべ日洋 [東Ｐ]
<3396> フェリシモ [東Ｓ]
<3454> Ｆブラザーズ [東Ｓ]
<5243> ノート [東Ｇ] ★
<5932> 三協立山 [東Ｐ]
<6496> 中北製 [東Ｓ]
<8194> ライフコーポ [東Ｐ]
<9253> スローガン [東Ｇ]
●10月 8日―――――――――――― 13銘柄 発表予定
<2670> ＡＢＣマート [東Ｐ] ★
<2722> アイケイＨＤ [東Ｓ]
<3141> ウエルシア [東Ｐ] ★
<3490> アズ企画設計 [東Ｓ]
<3543> コメダ [東Ｐ]
<4825> ＷＮＩウェザ [東Ｐ]
<6183> ベル２４ＨＤ [東Ｐ]
<7445> ライトオン [東Ｓ]
<7730> マニー [東Ｐ]
<8166> タカキュー [東Ｓ]
<9720> グランド [東Ｓ]
<9946> ミニストップ [東Ｐ]
●10月 9日―――――――――――― 35銘柄 発表予定
<3093> トレファク [東Ｐ]
<3222> ＵＳＭＨ [東Ｓ]
<3382> セブン＆アイ [東Ｐ] ★
<3907> シリコンスタ [東Ｇ]
<4530> 久光薬 [東Ｐ]
<4763> Ｃ＆Ｒ [東Ｐ]
<6136> ＯＳＧ [東Ｐ]
<6255> エヌピーシー [東Ｇ]
<7513> コジマ [東Ｐ]
<7516> コーナン [東Ｐ]
<7649> スギＨＤ [東Ｐ] ★
<7888> 三光合成 [東Ｐ]
<8203> ＭｒＭａｘ [東Ｐ]
<8237> 松屋 [東Ｐ]
<8570> イオンＦＳ [東Ｐ]
<9560> プログリット [東Ｇ]
<9716> 乃村工芸社 [東Ｐ]
<9765> オオバ [東Ｐ]
<9861> 吉野家ＨＤ [東Ｐ] ★
<9983> ファストリ [東Ｐ] ★
など
●10月10日―――――――――――― 105銘柄 発表予定
<2157> コシダカＨＤ [東Ｐ]
<2338> クオンタムＳ [東Ｓ]
<2459> アウン [東Ｓ]
<3046> ＪＩＮＳＨＤ [東Ｐ]
<3048> ビックカメラ [東Ｐ] ★
<3201> ニッケ [東Ｐ]
<3391> ツルハＨＤ [東Ｐ] ★
<4187> 大有機 [東Ｐ]
<4443> Ｓａｎｓａｎ [東Ｐ] ★
<5595> ＱＰＳ研究所 [東Ｇ] ★
<6264> マルマエ [東Ｐ]
<6323> ローツェ [東Ｐ] ★
<6432> 竹内製作所 [東Ｐ]
<6814> 古野電 [東Ｐ] ★
<7453> 良品計画 [東Ｐ] ★
<7603> ジーイエット [東Ｓ]
<8125> ワキタ [東Ｐ]
<8200> リンガハット [東Ｐ]
<8278> フジ [東Ｐ]
<9216> ビーウィズ [東Ｐ]
など
※決算発表予定は変更になることがあります。
★「株探」では、決算発表を【リアルタイム】で配信します。
株探ニュース