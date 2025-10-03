ENHYPEN¥¸¥§¥¤¤¬Æ´¤ì¤ÎF1²¦¼Ô¥Õ¥§¥ë¥¹¥¿¥Ã¥Ú¥ó¤È¤Ä¤¤¤ËÂÐÌÌ¡ª´¶·ã¤ò±£¤»¤Ê¤¤»Ñ¤Ë¡ÖÌÜ¤¬¥¥é¥¥é¡×¡Ö¿ÍÀ¸ºÇÎÉ¤ÎÆü¤À¤Í¡×¤È¥Õ¥¡¥ó½ËÊ¡
ENHYPEN¡Ê¥¨¥ó¥Ï¥¤¥×¥ó¡Ë¤ÎJUNGWON¡Ê¥¸¥ç¥ó¥¦¥©¥ó¡Ë¡¢JAY¡Ê¥¸¥§¥¤¡Ë¡¢JAKE¡Ê¥¸¥§¥¤¥¯¡Ë¡¢SUNGHOON¡Ê¥½¥ó¥Õ¥ó¡Ë¤¬¡¢¥·¥ó¥¬¥Ýー¥ë¤Ç¥ìー¥·¥ó¥°¥É¥é¥¤¥Ðー¤Î¥Þ¥Ã¥¯¥¹¡¦¥Õ¥§¥ë¥¹¥¿¥Ã¥Ú¥ó¤ÈÂÐÌÌ¤¹¤ëÍÍ»Ò¤¬¸ø³«¤µ¤ì¡¢Âç¤¤ÊÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
①¥Þ¥Ã¥¯¥¹¡¦¥Õ¥§¥ë¥¹¥¿¥Ã¥Ú¥ó¡ßENHYPEN½¸¹ç¥·¥ç¥Ã¥È ②´¶·ã¤ÎÂÐÌÌ¤ò²Ì¤¿¤·¤¿JAY ③④³ÑÅÄÍµµ£¤È¤Î¥³¥é¥ÜÆ°²è ⑤¥ìー¥·¥ó¥°¥«ー¤È¤Î¥·¥ç¥Ã¥È ⑥¥¬¥ìー¥¸¸«³Ø¤Ë¾Ð´é¤ÎENHYPEN
¢£ENHYPEN¡¢F1¥É¥é¥¤¥Ðー¤Î¥Þ¥Ã¥¯¥¹¡¦¥Õ¥§¥ë¥¹¥¿¥Ã¥Ú¥ó¤ÈÂÐÌÌ
¸½ºß¥ïー¥ë¥É¥Ä¥¢ー¡ØWALK THE LINE¡Ù¤ò³«ºÅÃæ¤ÎENHYPEN¡£10·î3Æü～5Æü¤Ë¤Ï¥·¥ó¥¬¥Ýー¥ë¸ø±é¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¸½ÃÏÆþ¤ê¤·¤¿¥á¥ó¥Ðー¤Ï¡¢Æ±ÆüÄø¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ëF1¥·¥ó¥¬¥Ýー¥ë¥°¥é¥ó¥×¥ê¤Ë½Ð¾ì¤¹¤ë4ÅÙ¤ÎF1¥ïー¥ë¥É¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¡¢¥Þ¥Ã¥¯¥¹¡¦¥Õ¥§¥ë¥¹¥¿¥Ã¥Ú¥ó¤Î¤â¤È¤òË¬Ìä¤·¤¿¡£
¥Õ¥§¥ë¥¹¥¿¥Ã¥Ú¥ó¤Î½êÂ°¥Áー¥à¡¢¥ª¥é¥¯¥ë¡¦¥ì¥Ã¥É¥Ö¥ë¡¦¥ìー¥·¥ó¥°¤Î¸ø¼°Instagram¤Ë¤Ï¡¢JAKE¡¢JUNGWON¡¢¥Õ¥§¥ë¥¹¥¿¥Ã¥Ú¥ó¡¢JAY¡¢SUNGHOON¤¬ÊÂ¤ó¤Ç¾Ð´é¤ò¸«¤»¤ë½¸¹ç¼Ì¿¿¤¬¸ø³«¡£
¤µ¤é¤ËENHYPEN¸ø¼°¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤È¤Î¶¦Æ±Åê¹Æ¤Ç¤Ï¡¢¥Õ¥§¥ë¥¹¥¿¥Ã¥Ú¥ó¤¬Éô²°¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤Æ°®¼ê¤ò¸ò¤ï¤¹½Ö´Ö¤«¤é»Ï¤Þ¤ëÂÐÌÌ¥·ー¥ó¤ò¼ý¤á¤¿Æ°²è¤âÈäÏª¤µ¤ì¤¿¡£ÆÃ¤Ë¡¢F1¥Õ¥¡¥ó¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤ëJAY¤Ï¡¢¥Õ¥§¥ë¥¹¥¿¥Ã¥Ú¥ó¤ÎÅÐ¾ì¤Ë¶»¤Ë¼ê¤òÅö¤Æ´¶·ã¤ò±£¤»¤Ê¤¤ÍÍ»Ò¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£ENHYPEN¡ßÆüËÜ¿ÍF1¥ìー¥µー³ÑÅÄÍµµ£¤Î¥·¥çー¥ÈÆ°²è¸ø³«
¤µ¤é¤Ë¡¢Æ±¥Áー¥à½êÂ°¤ÎÆüËÜ¿Í¥ìー¥µー¡¦³ÑÅÄÍµµ£¤È¤Î¥·¥çー¥ÈÆ°²è¤â¸ø³«¡£Æ°²èÆâ¤Ç¤Ï¡Ö°ìÈÖÂç»ö¤Ê¤â¤Î¤Ï¡©¡×¤È¤¤¤¦¼ÁÌä¤Ë¡¢ENHYPEN¤¬¡ÖENGENE¡Ê¥¨¥ó¥¸¥ó¡¿¥Õ¥¡¥ó¥Íー¥à¡Ë¡×¡¢³ÑÅÄ¤¬¡ÖENGINE¡Ê¼Ö¤Î¥¨¥ó¥¸¥ó¡Ë¡×¤ÈÅú¤¨¤ë¥æー¥â¥é¥¹¤Ê³Ý¤±¹ç¤¤¤¬ÈäÏª¤µ¤ì¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢JAY¤Ï¤³¤ÎË¬Ìä¸å¡¢¡ØDREAM COME TRUE¡Ù¤ÈÂê¤·¤¿Weverse¥é¥¤¥Ö¤òÇÛ¿®¡£¥Õ¥§¥ë¥¹¥¿¥Ã¥Ú¥ó¤«¤é¥µ¥¤¥ó¤ò¤â¤é¤Ã¤¿¥ß¥Ë¥Ø¥ë¥á¥Ã¥È¤ä¥¥ã¥Ã¥×¤ò¸ø³«¤·¡¢¡ÖÆ´¤ì¤Î¿Í¤Ë²ñ¤¨¤¿¡×´¶·ã¤ò¥Õ¥¡¥ó¤ËÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£
SNS¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¥Õ¥§¥ë¥¹¥¿¥Ã¥Ú¥ó¤Ë³ÑÅÄ¤µ¤ó¤Þ¤Ç¡¢¹ë²Ú¤Ê¥³¥é¥Ü¤¹¤®¡×¡ÖJAY¤ÎÌÜ¤¬¥¥é¥¥é¤·¤Æ¤ë¡×¡ÖÀ®¸ù¤·¤¿¥ª¥¿¥¯¡¢¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¡ª¡×¡ÖJAY¤Î¿ÍÀ¸¤ÇºÇÎÉ¤ÎÆü¤À¤Í¡×¡Ö¥á¥ó¥Ðー¤â¤ß¤ó¤Ê´ò¤·¤½¤¦¡×¡ÖJAY¤Î¤ª¤«¤²¤ÇÆü¡¹F1¤Ë¾Ü¤·¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡Ê¾Ð¡Ë¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¡¢Âç¤¤ÊÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¡£