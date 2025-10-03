【日経平均の値位置を知る！】 上値・下値テクニカル・ポイント(3日現在)
日経平均と上値抵抗・下値支持となる主要なテクニカル・ポイントを示しました。日経平均の値位置が上がり、上にある抵抗ポイントが減るほど相場の強さを示しますが、一方で過熱への警戒も必要となります。逆に値位置が下がると割安感は強まりますが、上に控える抵抗ポイントの厚みが増し、上値の重さが意識される可能性があります（平日16時頃更新）。
49975.07 ボリンジャー:＋3σ(26週)
48709.13 ボリンジャー:＋3σ(13週)
47846.10 ボリンジャー:＋3σ(25日)
46733.07 ボリンジャー:＋2σ(13週)
46667.08 ボリンジャー:＋2σ(26週)
46633.07 ボリンジャー:＋2σ(25日)
45769.50 ★日経平均株価3日終値
45420.03 ボリンジャー:＋1σ(25日)
45098.08 6日移動平均線
45091.17 均衡表転換線(日足)
44757.01 ボリンジャー:＋1σ(13週)
44550.85 新値三本足陰転値
44207.00 25日移動平均線
43843.96 均衡表基準線(日足)
43359.08 ボリンジャー:＋1σ(26週)
42993.97 ボリンジャー:-1σ(25日)
42851.64 均衡表転換線(週足)
42780.95 13週移動平均線
42369.25 均衡表雲上限(日足)
41867.40 75日移動平均線
41780.94 ボリンジャー:-2σ(25日)
40804.89 ボリンジャー:-1σ(13週)
40708.31 均衡表雲下限(日足)
40567.91 ボリンジャー:-3σ(25日)
40051.08 26週移動平均線
39239.55 200日移動平均線
38828.83 ボリンジャー:-2σ(13週)
38322.75 均衡表基準線(週足)
36852.77 ボリンジャー:-3σ(13週)
36743.08 ボリンジャー:-1σ(26週)
36609.76 均衡表雲下限(週足)
35391.30 均衡表雲上限(週足)
33435.08 ボリンジャー:-2σ(26週)
30127.08 ボリンジャー:-3σ(26週)
ストキャスティクス
ST.Fast(9日) 49.00(前日27.82)
ST.Slow(9日) 34.94(前日33.71)
ST.Fast(13週) 93.38(前日89.40)
ST.Slow(13週) 92.73(前日91.40)
株探ニュース