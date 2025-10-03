　日経平均と上値抵抗・下値支持となる主要なテクニカル・ポイントを示しました。日経平均の値位置が上がり、上にある抵抗ポイントが減るほど相場の強さを示しますが、一方で過熱への警戒も必要となります。逆に値位置が下がると割安感は強まりますが、上に控える抵抗ポイントの厚みが増し、上値の重さが意識される可能性があります（平日16時頃更新）。


49975.07　　ボリンジャー:＋3σ(26週)
48709.13　　ボリンジャー:＋3σ(13週)
47846.10　　ボリンジャー:＋3σ(25日)
46733.07　　ボリンジャー:＋2σ(13週)
46667.08　　ボリンジャー:＋2σ(26週)
46633.07　　ボリンジャー:＋2σ(25日)

45769.50　　★日経平均株価3日終値

45420.03　　ボリンジャー:＋1σ(25日)
45098.08　　6日移動平均線
45091.17　　均衡表転換線(日足)
44757.01　　ボリンジャー:＋1σ(13週)
44550.85　　新値三本足陰転値
44207.00　　25日移動平均線
43843.96　　均衡表基準線(日足)
43359.08　　ボリンジャー:＋1σ(26週)
42993.97　　ボリンジャー:-1σ(25日)
42851.64　　均衡表転換線(週足)
42780.95　　13週移動平均線
42369.25　　均衡表雲上限(日足)
41867.40　　75日移動平均線
41780.94　　ボリンジャー:-2σ(25日)
40804.89　　ボリンジャー:-1σ(13週)
40708.31　　均衡表雲下限(日足)
40567.91　　ボリンジャー:-3σ(25日)
40051.08　　26週移動平均線
39239.55　　200日移動平均線
38828.83　　ボリンジャー:-2σ(13週)
38322.75　　均衡表基準線(週足)
36852.77　　ボリンジャー:-3σ(13週)
36743.08　　ボリンジャー:-1σ(26週)
36609.76　　均衡表雲下限(週足)
35391.30　　均衡表雲上限(週足)
33435.08　　ボリンジャー:-2σ(26週)
30127.08　　ボリンジャー:-3σ(26週)

ストキャスティクス
ST.Fast(9日)　　49.00(前日27.82)
ST.Slow(9日)　　34.94(前日33.71)

ST.Fast(13週)　 93.38(前日89.40)
ST.Slow(13週)　 92.73(前日91.40)

［2025年10月3日］

