[PTS]デイタイムセッション終了 15時30分以降の上昇1385銘柄・下落1497銘柄（東証終値比）
10月3日のPTSデイタイムセッション（08:20～16:30）が終了。東証の取引が終了した15時30分以降に売買が成立したのは2931銘柄。東証終値比で上昇は1385銘柄、下落は1497銘柄だった。日経平均株価構成銘柄の売買成立数は225銘柄。うち値上がりが111銘柄、値下がりは108銘柄だった。ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 日経平均レバレッジ・インデックス連動型上場投信<1570>は350円高と大幅高に買われている。
PTS市場全体、および日経平均構成銘柄の3日終値比の上昇率・下落率ランキングは以下のとおり。
△PTS値上がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <2769> ヴィレッジＶ 1210 +188（ +18.4%）
2位 <6814> 古野電 6180 +580（ +10.4%）
3位 <3664> モブキャスト 49 +4（ +8.9%）
4位 <6506> 安川電 3430 +252.0（ +7.9%）
5位 <1376> カネコ種 1666 +121（ +7.8%）
6位 <8918> ランド 9.5 +0.5（ +5.6%）
7位 <8836> ＲＩＳＥ 36.8 +1.8（ +5.1%）
8位 <9519> レノバ 999.9 +47.9（ +5.0%）
9位 <9240> デリバリコン 715 +33（ +4.8%）
10位 <8141> 新光商 1098 +45（ +4.3%）
▼PTS値下がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <9508> 九州電 1282.9 -197.6（ -13.3%）
2位 <3377> バイク王 456 -51（ -10.1%）
3位 <5287> イトヨーギョ 1218.1 -60.9（ -4.8%）
4位 <3628> データＨＲ 580 -28（ -4.6%）
5位 <7985> ネポン 1954 -83（ -4.1%）
6位 <9082> 大和自 2206.1 -70.9（ -3.1%）
7位 <4394> エクスＭ 812 -24（ -2.9%）
8位 <9337> トリドリ 2582.9 -64.1（ -2.4%）
9位 <205A> ロゴスＨＤ 1611.8 -35.2（ -2.1%）
10位 <8105> 堀田丸正 613 -13（ -2.1%）
△PTS [日経平均構成銘柄] 値上がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <6506> 安川電 3430 +252.0（ +7.9%）
2位 <9021> ＪＲ西日本 3250 +71.0（ +2.2%）
3位 <6702> 富士通 3595 +72.0（ +2.0%）
4位 <6723> ルネサス 1831.2 +19.2（ +1.1%）
5位 <6526> ソシオネクス 2718 +18.5（ +0.7%）
6位 <6954> ファナック 4300 +28（ +0.7%）
7位 <9984> ＳＢＧ 20099 +119（ +0.6%）
8位 <4151> 協和キリン 2393.9 +11.4（ +0.5%）
9位 <1332> ニッスイ 1048.3 +4.8（ +0.5%）
10位 <7735> スクリン 14435.5 +65.5（ +0.5%）
▼PTS [日経平均構成銘柄] 値下がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <4755> 楽天グループ 916 -18.8（ -2.0%）
2位 <8316> 三井住友ＦＧ 4023.1 -24.9（ -0.6%）
3位 <7270> ＳＵＢＡＲＵ 2915.1 -17.4（ -0.6%）
4位 <6532> ベイカレント 8363.1 -44.9（ -0.5%）
5位 <6981> 村田製 2810 -13.5（ -0.5%）
6位 <6594> ニデック 2600.1 -12.4（ -0.5%）
7位 <6146> ディスコ 50759 -241（ -0.5%）
8位 <9501> 東電ＨＤ 694.4 -3.1（ -0.4%）
9位 <6861> キーエンス 56749 -251（ -0.4%）
10位 <2413> エムスリー 2250.4 -9.6（ -0.4%）
※PTSの株価はジャパンネクスト証券運営PTSのJ-Market及びX-Marketより取得
株探ニュース
株探ニュース