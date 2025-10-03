　10月3日のPTSデイタイムセッション（08:20～16:30）が終了。東証の取引が終了した15時30分以降に売買が成立したのは2931銘柄。東証終値比で上昇は1385銘柄、下落は1497銘柄だった。日経平均株価構成銘柄の売買成立数は225銘柄。うち値上がりが111銘柄、値下がりは108銘柄だった。ＮＥＸＴ　ＦＵＮＤＳ　日経平均レバレッジ・インデックス連動型上場投信<1570>は350円高と大幅高に買われている。
　PTS市場全体、および日経平均構成銘柄の3日終値比の上昇率・下落率ランキングは以下のとおり。


△PTS値上がり率ランキング
　　 コード　銘柄名　　　　　株価　　終値比（　 率　）
1位 <2769>　ヴィレッジＶ　　　 1210　　+188（ +18.4%）
2位 <6814>　古野電　　　　　　 6180　　+580（ +10.4%）
3位 <3664>　モブキャスト　　　　 49　　　+4（　+8.9%）
4位 <6506>　安川電　　　　　　 3430　+252.0（　+7.9%）
5位 <1376>　カネコ種　　　　　 1666　　+121（　+7.8%）
6位 <8918>　ランド　　　　　　　9.5　　+0.5（　+5.6%）
7位 <8836>　ＲＩＳＥ　　　　　 36.8　　+1.8（　+5.1%）
8位 <9519>　レノバ　　　　　　999.9　 +47.9（　+5.0%）
9位 <9240>　デリバリコン　　　　715　　 +33（　+4.8%）
10位 <8141>　新光商　　　　　　 1098　　 +45（　+4.3%）


▼PTS値下がり率ランキング
　　 コード　銘柄名　　　　　株価　　終値比（　 率　）
1位 <9508>　九州電　　　　　 1282.9　-197.6（ -13.3%）
2位 <3377>　バイク王　　　　　　456　　 -51（ -10.1%）
3位 <5287>　イトヨーギョ　　 1218.1　 -60.9（　-4.8%）
4位 <3628>　データＨＲ　　　　　580　　 -28（　-4.6%）
5位 <7985>　ネポン　　　　　　 1954　　 -83（　-4.1%）
6位 <9082>　大和自　　　　　 2206.1　 -70.9（　-3.1%）
7位 <4394>　エクスＭ　　　　　　812　　 -24（　-2.9%）
8位 <9337>　トリドリ　　　　 2582.9　 -64.1（　-2.4%）
9位 <205A>　ロゴスＨＤ　　　 1611.8　 -35.2（　-2.1%）
10位 <8105>　堀田丸正　　　　　　613　　 -13（　-2.1%）


△PTS [日経平均構成銘柄] 値上がり率ランキング
　　 コード　銘柄名　　　　　株価　　終値比（　 率　）
1位 <6506>　安川電　　　　　　 3430　+252.0（　+7.9%）
2位 <9021>　ＪＲ西日本　　　　 3250　 +71.0（　+2.2%）
3位 <6702>　富士通　　　　　　 3595　 +72.0（　+2.0%）
4位 <6723>　ルネサス　　　　 1831.2　 +19.2（　+1.1%）
5位 <6526>　ソシオネクス　　　 2718　 +18.5（　+0.7%）
6位 <6954>　ファナック　　　　 4300　　 +28（　+0.7%）
7位 <9984>　ＳＢＧ　　　　　　20099　　+119（　+0.6%）
8位 <4151>　協和キリン　　　 2393.9　 +11.4（　+0.5%）
9位 <1332>　ニッスイ　　　　 1048.3　　+4.8（　+0.5%）
10位 <7735>　スクリン　　　　14435.5　 +65.5（　+0.5%）


▼PTS [日経平均構成銘柄] 値下がり率ランキング
　　 コード　銘柄名　　　　　株価　　終値比（　 率　）
1位 <4755>　楽天グループ　　　　916　 -18.8（　-2.0%）
2位 <8316>　三井住友ＦＧ　　 4023.1　 -24.9（　-0.6%）
3位 <7270>　ＳＵＢＡＲＵ　　 2915.1　 -17.4（　-0.6%）
4位 <6532>　ベイカレント　　 8363.1　 -44.9（　-0.5%）
5位 <6981>　村田製　　　　　　 2810　 -13.5（　-0.5%）
6位 <6594>　ニデック　　　　 2600.1　 -12.4（　-0.5%）
7位 <6146>　ディスコ　　　　　50759　　-241（　-0.5%）
8位 <9501>　東電ＨＤ　　　　　694.4　　-3.1（　-0.4%）
9位 <6861>　キーエンス　　　　56749　　-251（　-0.4%）
10位 <2413>　エムスリー　　　 2250.4　　-9.6（　-0.4%）



※PTSの株価はジャパンネクスト証券運営PTSのJ-Market及びX-Marketより取得

株探ニュース