フランスで開かれているパリファッションウイーク、通称「パリコレ」で、日本の知的障害がある作家たちのアート作品が披露されました。

今週“パリコレ”で披露された衣装、もとになったのは、日本の知的障害がある作家の作品です。

作品を手掛けた鳥山シュウさんは、不安やこだわりから、描く時は“お面”をつけます。動物や風景を緻密に描き連ねて、壮大な絵を制作します。

パリコレ作品を手掛けた鳥山シュウさん「僕にとって、絵を描くことは生きること」

こうした作品の出展を実現したのは障害がある作家のアート作品を扱う企業です。

ヘラルボニー共同代表・松田崇弥さん「知的障害のある人のアートを初めて見て、雷が落ちるような『なんて、すげえんだ』っていう衝撃を受けて、人が『欲しい』って心から、いろいろな人たちが思えるものとして、評価されるべきだと思ったので」

彼らの絵をもとに日本の有名ブランドが衣装に仕上げ、世界の舞台へ。会場から大きな拍手が送られました。

観客「シルエットも好きだし、創造性もすごくて、どの作品にも芸術的な表現が見えた」

ヘラルボニー共同代表・松田文登さん「こういう形で本当に、いろんな人たちを感動させられる力が解放できたのは、すごくうれしい」