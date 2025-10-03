イチロー氏がマリナーズの現役選手に交ざって試合に登場しました。

ポストシーズン進出を決めたマリナーズは、初戦の地区シリーズに向けて日本時間2日に紅白戦を実施。

マリナーズ球団会長付特別補佐兼インストラクターを務めるイチロー氏は調整役としてライトの守備につきました。

センターを守るのはイチロー氏の自宅で一緒にトレーニングも行ったという愛弟子のフリオ・ロドリゲス選手。右中間に飛んだ打球をどうするか問われたフリオ選手は「僕がセンターだってことはイチローも知っているんだから。多分キャッチは任せると思う」と答え、記者会見場を爆笑させました。

そしてイチロー氏は試合で3回にミッチ・ガーバー選手が放ったフライを捕球。フリオ選手のお決まりのポーズである「ノー・フライ・ゾーン」をマネてみせました。

マリナーズは今季、イチロー氏の「この瞬間を掴め（Seize the moment）」という言葉をポストシーズンにおけるマーケティングの核としました。これは1月に米野球殿堂入りが決まり、8月に背番号「51」がマリナーズの永久欠番となったセレモニーで語った言葉です。この日の練習試合でも、スクリーンに常に映し出されてチームの心に刻みました。

フリオ選手は「誰から言われたかが分かったから、みんながそれを心に留めたんだ。イチローはここにいた。それを成し遂げた。2001年の伝説のチームの一員で、豊富な経験を積んできた。そして、それを我々に伝えてくれる。まるで『今こそ君たちの番だ。試合に出て、それを掴み取れ』と言っているみたいに。だから、僕も他の多くの選手たちもそれを心に留めたんだ。誰から言われたかが分かったから」と話しました。