Stray Kidsヒョンジン、念願の緑ヘア実現 坊主姿公開に「有言実行」「ビジュが強すぎ」の声
【モデルプレス＝2025/10/03】8人組ボーイズグループ・Stray Kids（ストレイキッズ）のHYUNJIN（ヒョンジン）が10月2日、自身のInstagramを更新。緑色の坊主姿を披露した。
【写真】スキズ・ヒョンジン奇抜ヘアで接近ショット
この日、ヒョンジンはグループの最新アルバム「KARMA」（8月22日韓国リリース）の収録曲「CEREMONY」ミュージックビデオのオフショットを投稿。その中でヒョンジンは緑色の坊主姿を披露している。またヒョンジンは以前実施した自身のInstagramでのライブ配信で「緑の髪色を必ずやると思います」と話しており、今回のカムバックで実現となった。
この投稿には「似合うのすごい」「有言実行だね」「ビジュが強すぎ」「アニメのキャラみたい」「オーラ半端ない」といった声が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】スキズ・ヒョンジン奇抜ヘアで接近ショット
◆ヒョンジン、緑色の坊主頭のオフショット公開
この日、ヒョンジンはグループの最新アルバム「KARMA」（8月22日韓国リリース）の収録曲「CEREMONY」ミュージックビデオのオフショットを投稿。その中でヒョンジンは緑色の坊主姿を披露している。またヒョンジンは以前実施した自身のInstagramでのライブ配信で「緑の髪色を必ずやると思います」と話しており、今回のカムバックで実現となった。
◆ヒョンジンの投稿に反響
この投稿には「似合うのすごい」「有言実行だね」「ビジュが強すぎ」「アニメのキャラみたい」「オーラ半端ない」といった声が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】