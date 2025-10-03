自民党総裁選挙は、4日が投開票日です。小泉農水相は3日午後、党内で影響力を持つ麻生最高顧問や岸田前首相と相次いで会談しました。決選投票なども見据え、支援を求めたとみられます。

2日、国際会議から帰国した小泉氏は、3日午後、自民党で唯一残る派閥を率いる麻生最高顧問、さらに岸田前首相とそれぞれおよそ30分、会談し、直接、支援を求めたとみられます。

決選投票でまとまった議員票を動かせる重鎮議員らの支持の取り付けに動いた形で、岸田氏からは「最後までしっかり頑張れ」と激励を受けたということです。

また、茂木前幹事長も先ほど、麻生氏と会談しました。良好な関係を保つ2人は、決選投票で一致した対応を取るため協議したとみられます。

一方、高市氏は今週すでに麻生氏と会談していますが、3日は議員宿舎にこもり、議員に電話をかけて、議員票の上積みや他陣営からの「引き剥がし」を図っています。

また、林氏は、朝から陣営の議員が議員事務所を回り、最後まで支持拡大を訴えました。

小林氏は陣営議員らと会談し、「あと1日、投開票の直前まで全力を尽くす」と述べました。

総裁選は、これまでの情勢で国会議員票、党員票を合わせ小泉氏、高市氏がリードし、林氏が激しく追い上げる展開で、上位2人による決選投票になるのが確実な情勢です。