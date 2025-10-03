【ロサンゼルス＝後藤香代】ＡＩ（人工知能）で生成された架空の女優が登場し、米英のエンターテインメント業界で論争を巻き起こしている。

制作者は、複数のタレント事務所が「ＡＩ女優」との契約に関心を持っていると説明し、俳優らは仕事を奪われることへの懸念を表明している。

ＡＩ女優の名前は、ティリー・ノーウッド。英ロンドンのＡＩ映像制作会社「パーティクル６」が、対話型ＡＩサービス「チャットＧＰＴ」など１０種類超のツールを使って生成した。今年５月からインスタグラムに登場し、「新人女優として奮闘する日々」が紹介されている。

パーティクル６の創業者は７月、英ブロードキャスト・インターナショナル誌の取材に対し、「第二のナタリー・ポートマン（米女優）やスカーレット・ヨハンソン（同）に育てたい」と意気込みを語った。

ＡＩ女優の「業界入り」に、英女優エミリー・ブラントさんは９月末、米バラエティー誌に「私たちは終わりだ。本当に怖い」と懸念を示した。ハリウッド俳優らが加入する全米映画俳優組合も９月３０日に声明を発表。「ＡＩ女優には人生経験や感情がなく、観客も関心はないだろう。俳優を失業させ、我々の生活を脅かし、人間の芸術性をおとしめるだけだ」と批判した。

ＳＮＳ上でも、ＡＩ女優に対する嫌悪感から「炎上」しており、パーティクル６の創業者は９月２８日に出した声明で、「彼女は人間の代わりではない。創造的な作品、つまり芸術作品だ」と釈明した。