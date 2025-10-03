稲垣貴子、夫・稲垣啓太選手との2ショット公開「大人の雰囲気が漂ってる」「服装がぴったり」と反響
【モデルプレス＝2025/10/03】モデルの稲垣貴子が10月2日、自身のInstagramを更新。夫でラグビー日本代表の稲垣啓太選手との2ショットを公開し、反響が寄せられている。
【写真】稲垣貴子「服装がぴったり」と話題の夫婦ショット
貴子は、CHANELの展覧会「la Galerie du 19M Tokyo」を訪れたことを報告。公開された写真では、黒のスーツを着用した啓太選手と、黒いスパンコールがあしらわれたセットアップを着用した貴子が仲良く並んでポーズを決めた姿や、啓太選手が展示物の塗り絵をする後ろ姿などを収めている。
この投稿に、ファンからは「2人の服装がぴったり」「大人の雰囲気が漂ってる」「憧れの夫婦」「素敵」「かっこいい」「お似合い」「大好きな2人」といった声が上がっている。
貴子と啓太選手は2022年1月26日、それぞれのSNSにて結婚を発表。“笑わない男”と言われていた啓太選手が笑みを浮かべた2ショットに大きな注目が集まった。2023年8月29日には、新井貴子だった芸名を稲垣貴子に改名したことを報告している。（modelpress編集部）
◆稲垣貴子、稲垣啓太選手との夫婦ショット披露
◆稲垣貴子＆啓太選手の夫婦ショットに反響
