モデルの亜希が９月２９日に、インスタグラムを更新。元夫で元プロ野球選手の清原和博氏の「現場マネジャー」として、トークショーに帯同したことを報告。「たまに２人でご飯食べることあります」とも明かした。笑顔の清原氏の写真も添えており、この投稿は６・８万件の「いいね！」を記録。芸能界からも親友の高嶋ちさ子が「私のコンサートにもゲスト出演して欲しいなぁ」、女優・井川遥が「亜希さん もう本当に♥素敵です」、女優・石田ゆり子も拍手と♥マークで反応するなど、大きな反響となっている。

９月２８日に元巨人の元木大介氏が主催するチャリティートークショーに清原氏が参加し、「元嫁は現場マネージャーとして帯同してきましたｗ」と報告。「ＰＬの野村さんと終始笑いに包まれ、舞台袖で見守っていた私が一番大きく笑っていたと元木さんに指摘されましたｗ その時の写真が本日届いたのですが、こんな顔で笑う清原さん久々で… これは清原さんファンの皆様に見て頂きたい！」とイベントで楽しそうに笑う元夫の写真を４枚公開。

「たまに２人でご飯食べることあります ひとことくらいしか話さない日 一度も笑わない日 味わってるかな？と心配になる日 心が泣いてる日」「そんな日常の中、あんなに無防備にカラダ中で笑う清原さんの笑顔に、今日はありがとうＭＡＸ！ 人は誰かの笑顔に救われることがある その笑った顔の奥にある色々を、人は自分の人生に落とし込む 笑うこと、生きていく中で１秒でも多く増えたらいいなぁ…と改めて思います」とつづり、「５分くらい待ち受けにしようかな ５分くらい……笑 色んな方に感謝です」とユーモアをまじえて締めくくった。

亜希は２０１４年に清原氏と離婚。長男（２３）、次男（２０）を育てあげた。