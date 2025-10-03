格闘技イベント「ＲＩＺＩＮ ＬＡＮＤＭＡＲＫ１２」（１１月３日、兵庫・ＧＬＩＯＮ ＡＲＥＮＡ ＫＯＢＥ）の追加対戦カードが３日、発表された。元ＲＩＺＩＮフェザー級王者のウガール・ケラモフ（アゼルバイジャン）が初参戦の松嶋こよみと対戦する。

松嶋は修斗、パンクラスで活躍し、２０１８年から「ＯＮＥ」に参戦。上位ランカーとして活躍した。ＵＦＣとの契約を目指し、２２年にＲＯＡＤ ＴＯ ＵＦＣ（ＲＴＵ）などに参戦した。その後、ＬＦＡと契約を結んだが、ビザの問題で試合が組まれていない。今年８月にＫＮＯＣＫ ＯＵＴに出場し、ＵＮＬＩＭＩＴＥＤルールでジャン・チャオ（中国）に判定勝ちを収めた注目の存在だ。

初参戦でいきなり元フェザー級王者との対戦に松嶋は「なかなかタイミングや契約などで出る機会がないなか、初参戦で元チャンピオンのケラモフ選手と対戦というチャンスをいただきとてもうれしく思います。しっかりここで自分のチカラを示せるように試合に挑もうと思います」と語った。

対するケラモフは「日本のファンのみんなこんにちは。１１月３日に試合する事になりました。現在非常に高いレベルで準備をしています。みなさん試合の日はぜひ現地で応援しにきて下さい。神の力で勝利する事を約束します」と冷静に語った。