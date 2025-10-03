『沈黙の艦隊 北極海大海戦』VFXメイキング映像解禁 大沢たかお、吉野耕平監督、原作者・かわぐちかいじらが語るSP特番も決定
大沢たかおが主演・プロデューサーを務める映画『沈黙の艦隊 北極海大海戦』より、吉野耕平監督が一際こだわったシーンのメイキング映像が解禁された。さらに、この映像を含めた作品の舞台裏をキャストとスタッフが語り尽くすスペシャル特番が、東宝公式Youtubeにて10月4日正午に公開されることが発表された。
【動画】『沈黙の艦隊 北極海大海戦』制作陣が心血を注いだVFXメイキング映像
本作は、大沢が主演・プロデューサーを務めた映画とドラマ『沈黙の艦隊』の続編。極寒の氷の世界・北極海を舞台に、激しい魚雷戦が繰り広げられ、さらに地上では〈やまと〉支持を表明する竹上首相を中心に衆議院解散総選挙が行われ、緊迫の政治戦が展開する。
9月26日に公開となり、シーズン1よりさらにスケールアップした世界観とストーリー、さらに圧倒的な映像美で話題を集めている本作。なかでも、原作者のかわぐちかいじをはじめ、キャスト陣も迫力のVFXとCGに衝撃を受けたと口をそろえる。
このたびの映画のヒットを受け、吉野監督とVFXチームが特にこだわって作り上げたワンシーンのメイキング映像を解禁。
今回解禁となったのは、大滝（津田健次郎）が自身の政治信念の実現に向け、ヘリで北極海へ飛んで海江田（大沢）と相見える場面。北極海に浮上した〈やまと〉の艦橋に姿を現した海江田と、ヘリから海江田に向かって叫ぶ大滝、この2つは別々に、どちらも巨大な倉庫に大規模なセットを作成し、カメラワークを綿密に計算しブルーバックで撮影。実際の撮影は夏の暑い時期、分厚い防寒着を着用しながらの過酷な状況にも、キャスト陣はその温度差を微塵も感じさせない演技で魅せる。
その熱意に応えるべく、制作陣が作成した渾身のVFXは、本作でしか表現できない唯一無二の世界観を作り出している。大沢自身がプライベートで見たものを参考に再現されたオーロラのCGも見事。キャストとスタッフ全員が力を合わせて作り上げられた圧巻のシーンを見届けたい。
さらに、上記映像を含めた秘蔵のメイキング映像をふんだんに収め、主演の大沢をはじめとしたキャスト陣、吉野監督、原作者のかわぐちかいじらが本作の舞台裏までも語り尽くす約30分のスペシャル特番を、東宝公式Youtubeにて10月4日正午に公開。貴重な映像の数々と共に本作の魅力が凝縮されている。
映画『沈黙の艦隊 北極海大海戦』は、公開中。
