女優の上戸彩が３日、大阪市西区のハグミュージアムで、同館１０周年および２００万人達成記念イベントに出席した。

１０年前の同館オープニングの時にも登場した上戸は「（館内も）パワーアップしているところもあって、子供たちもいて、うれしい気持ちになりました」とにっこり。大阪ガスのコマーシャルにも２００９年から出演している。ところが、東京在住のためなかなか見る機会がなく、この日ようやく最新の自身出演ＣＭを大画面で見て「うれしいですね。大阪・関西万博行きましたね」と笑顔で振り返った。

ハグミュージアムの魅力について「知らないことがいっぱいで、子どもたちが楽しめるようなものもいっぱいあって。こういう場所、東京にもほしいです。本当に素晴らしいなと思いました」とほほ笑んだ。また洗濯機や乾燥機など主婦にはたまらないコーナーもあり「９キロの洗濯物を乾かせますっていうのがあって。１日に何度も洗濯機を回す家庭は本当にほしいんです」と切実に訴えた。

最後にはお祝いのくす玉割りにも参加した上戸。「これからもいろんな人に来ていただきたいなと思っています。そして私もまた、遊びに来られたらいいなと思っております」とあいさつした。