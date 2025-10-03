中央日報がBugs！（バグス）とともに作ったK−POP投票サービス「Bugs！フェイバリット（Favorite）」で実施した10月第1週の投票結果が出た。

◇10月第1週「COMEBACK＆TREND」投票1位の主人公はLA POEM（ラ・ポエム）

最近最もホットなアーティストを選ぶ「COMEBACK＆TREND」投票1位は、9月14日ドラマ『暴君のシェフOST Part．5』をリリースしたLA POEMが占めた。ファン投票80％とストリーミング データ20％で選定する該当投票でLA POEMはファン投票15万1102票とストリーミング1．7％で合計32．6％の支持を受けて1位に上がった。

2位は9月22日1stミニアルバム『LAST DANCE』を発売したイ・ジュンヨンが占めた。イ・ジュンヨンはファン投票8万644票とストリーミング0．7％を記録して合計17．2％の支持を得た。

LA POEMの1位祝電はソウル三成洞（サムソンドン）パルナスメディアタワー宣陵（ソンヌン）方面で、イ・ジュンヨンの2位祝電はパルナスメディアタワー蚕室（チャムシル）方面で10月4日から10日まで確認することができる。

3位は9月15日デジタル シングル『Hide and Seek』をリリースしたPLAVE（プレイブ）がファン投票6 9472票とストリーミング2．4％で合計17．2％の支持を受けて選ばれた。

◇ソン・ハンビン、最高の猫顔1位

猫っぽいビジュアル最強者「最高の猫顔アーティスト」を選ぶ投票ZEROBASEONE（ゼロベースワン）のソン・ハンビンが1位に選ばれた。ファン投票100％で選定する該当投票で、ソン・ハンビンはファン投票30万4162票で合計50．4％の支持を受けて1位に選ばれた。

2位はファン投票23万5930票で合計39．1％の支持を受けたENHYPEN（エンハイプン）のソヌが選ばれた。

ソン・ハンビンの1位祝電はソウル三成洞COEXメディアタワー清潭（チョンダム）方面で、ソヌの2位祝電はパルナスメディアタワー蚕室方面で10月4日から17日まで確認することができる。

3位はファン投票2万7960票で合計4．6％の支持を受けたBTS（防弾少年団）のSUGA（シュガ）が占めた。

◇Libelante（リベランテ）、最高の舞台職人1位

ただ一度の舞台も見逃したくない私の最愛アーティストを選ぶ投票で、Libelanteが1位に選ばれた。ファン投票100％で選定する該当投票で、Libelanteはファン投票8万 3164票で合計41．9％の支持を受けて1位に選ばれた。

2位はファン投票4万7670票で合計24％の支持を受けたホン・イサクが選ばれた。

Libelanteの1位祝電はソウル三成洞COEXメディアタワー大峙（テチ）方面で、ホン・イサクの2位祝電はパルナス メディアタワー蚕室方面で10月11日から17日まで確認することができる。

3位はファン投票3万928票で合計15．6％の支持を受けたGUCKKASTEN（グッカステン）が占めた。