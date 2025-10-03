矢沢永吉×イチロー対談『NHK MUSIC SPECIAL』再放送決定 “失敗”を語り合う2人に反響続々
矢沢永吉とイチローが「失敗」と「再起」を語り合った特別番組『NHK MUSIC SPECIAL 矢沢永吉 ヤザワ×イチロー 〜俺たちの失敗〜』の再放送が決定した。10月11日午後4時から、NHK総合にて放送される。
【写真】矢沢永吉との対談で笑顔を見せるイチローほか番組カット多数
9月15日に初回放送された同番組では、35億円の借金を背負いながらも再起した矢沢と、「50歳まで現役を続けると宣言しながら、45歳で引退した」と語るイチローが、人生における“失敗”を真正面から語り合った。視聴者からは「失敗をここまで真っ直ぐに語るふたりに胸を打たれた」「ジャンルを超えた言葉が自分の人生に響いた」「76歳のヤザワの挑戦に勇気をもらった」といった声がSNSなどに多数寄せられ、大きな反響を呼んだ。
番組では対談に加え、矢沢によるパフォーマンスも放送。ステージに立ち続ける“ヤザワ”の今が刻まれた内容となる。再放送はNHKプラスでも同時配信・見逃し配信が行われる。
■放送予定
10月11日（土）後4:00〜後4:59 ＜NHK総合＞
