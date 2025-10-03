開けばドレッサー、閉じればデスク。暮らしに寄り添う2Wayスタイル【アイリスプラザ】のドレッサーがAmazonに登場中‼
収納も、座り心地も、使いやすさも。すべてがちょうどいい【アイリスプラザ】のドレッサーがAmazonに登場!
アイリスプラザのドレッサーは、ミラーを開けばドレッサーに、閉じればデスクとして使える2Way仕様。広々とした天板は、メイクはもちろん、パソコン作業や読書にも対応する。見やすい大きな鏡と高低差のある収納スペースを備え、小物から高さのあるボトルまですっきりと収められる設計となっている。
浅型の引き出しには化粧品やアクセサリーを、深型にはヘアドライヤーやタブレットなどを収納可能。スツールの座面は取り外し式で、内部には雑誌や小物を入れられる収納スペースを確保。座面には弾力があり、快適な座り心地で長時間の使用にも適している。
取っ手のデザインにもこだわり、ホワイトはクリスタルタイプでガーリーな印象に、ブラウンはアンティーク調で落ち着いた雰囲気に仕上げている。引き出しにはスライドレールを採用し、スムーズな開閉を実現。見た目を整える目隠しシールも付属。
機能性とデザイン性を兼ね備えた、暮らしに寄り添うドレッサーデスクチェアセット。
