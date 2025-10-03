大阪・関西万博 ミャクミャク（C）ORICON NewS inc.

　大阪・関西万博（大阪・夢洲）の閉幕（10月13日）まで、残り10日となった。3日、万博公式Xでは、カウントダウンビジュアルが公開された。

【画像】「せつなすぎる」… 万博残り10日、公式カウントダウンビジュアル

　ビジュアルでは、「10」の数字に半年間の思い出のシーンが描かれ、ミャクミャクがのぞいている。「10DAYS LEFT UNTIL THE END」と読める。

　これに対して「ひぃ、とうとうカウントダウンが始まった」「まって、終わらないでー!!」「せつなすぎる」「閉幕ではなく、これが開幕だったら…」「今までのはリハーサルだったって言ってもいいんですよ」など、悲鳴のようなコメントが殺到している。