城桧吏＆畑芽育、カップル役で初共演も意気投合「今ではボケたりツッコんだりする」
俳優の城桧吏（19）、畑芽育（23）、竹下景子（72）が3日、NHK BSプレミアムの新ドラマ『終活シェアハウス』（毎週日曜 後10：00）合同取材に登場した。
【写真】可愛すぎる！ぷっくりほっぺの畑芽育
舞台は、シングルシニア女性たちが自由に暮らすシェアハウス。そこに迷い込むのは、真面目な犬系男子と“カワイイ系ツンデレ”な彼女。若い世代とシングルシニア女性たちが互いに影響を与え合い、それぞれが自分らしく生きるヒントを見つけていく姿を描く。“楽しくて、おいしくて、ほろっとして、くすっとなる”新機軸のヒューマンコメディ。
そんなシェアハウスに迷い込む、お人好しでまじめな大学生・速水翔太を城、翔太に首ったけのツンデレカノジョ・林美果を畑、翔太を自らの秘書として雇うシニア女性シェアハウスの主・歌子を竹下が演じる。
主演を演じた城は「この独特な世界観の中で、世代を超えて繋がるおばさまたちと、そして翔太たちとがどのような化学反応が起きるのか。毎日が刺激的でとても楽しい撮影現場で、こんな素敵な作品に参加することができてとてもうれしく思っています」とにっこり。
畑も「すごく刺激的な毎日を過ごさせていただいていまして、先輩方から学ぶこともたくさんあります」といい、「見終わった後に心温まるような、本当にハートフルで、そしてチャーミングなキャラクターがたくさん出てくる作品なんですけれども、今後のどのように展開していくのか私自身も楽しみです！」とアピールした。
さらに竹下も「孫以上子ども未満」だという若手俳優陣との共演に「私もワクワクしながら、楽しい現場で毎日撮影をしています」とほほ笑んだ。
城と畑は初共演でカップル役を演じたが、撮影現場では会話も弾みいい雰囲気だそう。城は「撮影を重ねてお話していく中で、芽育さんのおちゃめな一面であったり、面白い芽育さんであったりを見る機会が増えてきて。今ではボケたりツッコんだりする関係」と意気投合していることを明かしていた。
そんな城に対して畑も「最近はなんだか無邪気な一面をたくさん見させていただいていて。さっきも登壇前は『ドキドキして何しゃべればいいかわかんない』と言って緊張されてたんですけど、さっきごあいさつしているのを見て、なんて立派なんだと。前に出てみると、こんなにしっかりした一面があるんだなと。まだ10代でいらっしゃると思うんですけど、すごくしっかりされていて。お芝居のオンオフの切り替えも素晴らしいし、尊敬しております」と絶賛していた。
【写真】可愛すぎる！ぷっくりほっぺの畑芽育
舞台は、シングルシニア女性たちが自由に暮らすシェアハウス。そこに迷い込むのは、真面目な犬系男子と“カワイイ系ツンデレ”な彼女。若い世代とシングルシニア女性たちが互いに影響を与え合い、それぞれが自分らしく生きるヒントを見つけていく姿を描く。“楽しくて、おいしくて、ほろっとして、くすっとなる”新機軸のヒューマンコメディ。
主演を演じた城は「この独特な世界観の中で、世代を超えて繋がるおばさまたちと、そして翔太たちとがどのような化学反応が起きるのか。毎日が刺激的でとても楽しい撮影現場で、こんな素敵な作品に参加することができてとてもうれしく思っています」とにっこり。
畑も「すごく刺激的な毎日を過ごさせていただいていまして、先輩方から学ぶこともたくさんあります」といい、「見終わった後に心温まるような、本当にハートフルで、そしてチャーミングなキャラクターがたくさん出てくる作品なんですけれども、今後のどのように展開していくのか私自身も楽しみです！」とアピールした。
さらに竹下も「孫以上子ども未満」だという若手俳優陣との共演に「私もワクワクしながら、楽しい現場で毎日撮影をしています」とほほ笑んだ。
城と畑は初共演でカップル役を演じたが、撮影現場では会話も弾みいい雰囲気だそう。城は「撮影を重ねてお話していく中で、芽育さんのおちゃめな一面であったり、面白い芽育さんであったりを見る機会が増えてきて。今ではボケたりツッコんだりする関係」と意気投合していることを明かしていた。
そんな城に対して畑も「最近はなんだか無邪気な一面をたくさん見させていただいていて。さっきも登壇前は『ドキドキして何しゃべればいいかわかんない』と言って緊張されてたんですけど、さっきごあいさつしているのを見て、なんて立派なんだと。前に出てみると、こんなにしっかりした一面があるんだなと。まだ10代でいらっしゃると思うんですけど、すごくしっかりされていて。お芝居のオンオフの切り替えも素晴らしいし、尊敬しております」と絶賛していた。