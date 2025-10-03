俳優の犬飼貴丈（31）が3日、金曜レギュラーを務めるフジテレビ「ぽかぽか」（月〜金曜前11・50）に出演。芸能界入りした当時を振り返った。

この日のゲストは元巨人の岡崎郁氏、槙原寛己氏、宮本和知氏。宮本氏が巨人と契約した当日にサッカーで足首を骨折する大ケガをし、キャンプは3軍スタートだったという話から、犬飼は「期待されて入ったのに3軍スタートっていうのは、僕と重なる部分があって」とぶっちゃけた。

「ジュノンボーイで期待されて事務所に入ったら、4年間事務所の電話番だったんですよね」と2012年に「ジュノン・スーパーボーイ・コンテスト」でグランプを受賞して芸能界入りしたにも関わらず、電話番をしていたと説明し、「なんか近しいものはありますね」としみじみ。

悪さをしたわけではないのかと確認されると「骨折も何もしてないんですけど。こういう性格ですから」と犬飼。MCの「ハライチ」岩井勇気は「門限破ってないのに電話番なんだね」とツッコんで笑わせた。

不遇の4年間と言われ、犬飼は「へて今『ぽかぽか』に出させていただいて」と続けた。