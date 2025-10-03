¡Ú¹Åç¡Û3Áª¼ê¤ò1·³ÅÐÏ¿¡¡5Ç¯ÌÜ¡¦ÂçÆ»²¹µ®¤Ïº£µ¨½é¾º³Ê¡¡¥ë¡¼¥¡¼¡¦ÅÏîµÍªÅÍ¤¬½é½Ð¾ìÌÜ»Ø¤¹
¥×¥íÌîµå¡¦¹Åç¤Ï3Æü¡¢ÂçÆ»²¹µ®Åê¼ê¡¢ÀÆÆ£Í¥ÂÁÅê¼ê¡¢ÅÏîµÍªÅÍÁª¼ê¤ò1·³ÅÐÏ¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥×¥í5Ç¯ÌÜ¤ÎÂçÆ»Åê¼ê¤Ï2023Ç¯¤Ë48»î¹çÅÐÈÄ¤·¡¢3¾¡1ÇÔ10¥Û¡¼¥ë¥É¤ÇËÉ¸æÎ¨2.72¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤Þ¤¹¤¬ºòµ¨¤Ï4»î¹ç¤ÇËÉ¸æÎ¨10.38¤È·ë²Ì¤ò½Ð¤»¤º¡£º£µ¨¤Ï¥Õ¥¡¡¼¥à¤Ç38»î¹ç¤ËÅÐÈÄ¤¹¤ë¤â¤³¤³¤Þ¤Ç1·³¤Ç¤Î½Ð¾ì¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
3Ç¯ÌÜ¤ÎÀÆÆ£Åê¼ê¤Ïº£µ¨5·î2Æü¤ÎÃæÆüÀï¤Ç¥×¥í½éÅÐÈÄ¡£¥Î¡¼¥¢¥¦¥È1ÎÝ2ÎÝ¤Î¥Ô¥ó¥Á¤ò¾·¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¥À¥Ö¥ë¥×¥ì¡¼¤È»°¿¶¤Ç1¥¤¥Ë¥ó¥°Ìµ¼ºÅÀ¤È¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¸å5·î5Æü¤ËÅÐÏ¿¤òËõ¾Ã¤µ¤ì¡¢Ìó5¤«·î¤Ö¤ê¤Î¾º³Ê¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£2024Ç¯¥É¥é¥Õ¥È4°Ì¤ÇÆþÃÄ¤ÎÅÏîµÁª¼ê¤Ïº£µ¨¥Õ¥¡¡¼¥à¤Ç59»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·ÂÇÎ¨.226¤ÎÀ®ÀÓ¡£¥×¥í½é¾º³Ê¤ò²Ì¤¿¤·1·³¥Ç¥Ó¥å¡¼¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£