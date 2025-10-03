◇MLB タイガース6-3ガーディアンズ(日本時間3日、プログレッシブ・フィールド)

タイガースがガーディアンズに勝利し、地区シリーズ進出を決めました。

タイガースは9月スタート時点で2位のロイヤルズと「9.5」ゲーム差をつけ、首位をキープ。しかし9月は8連敗を経験するなど苦しみ、10連勝をマークし一気に貯金を増やしたガーディアンズと残り1戦で並ぶ結果に。そして最終戦でタイガースが敗れ、ガーディアンズが勝利したため、ガーディアンズに地区優勝を譲る結果となりました。

一時期はガーディアンズと「15.5」ゲームの差がついていましたが、終盤の大失速で地区優勝を逃したタイガース。ワイルドカードシリーズでは、くしくもそのガーディアンズと対戦することとなりました。

日本時間1日の初戦、先発は今季13勝を挙げ、ア・リーグ1位の防御率2.21をマークしたタリク・スクバル投手。スクバル投手が8回途中1失点の好投をみせ、同点の7回にスクイズで勝ち越したタイガースが勝利します。

2日の第2戦は敗れるも、3日の第3戦は7回に中軸の3連続タイムリーが飛び出すなど6得点を奪い勝利。2勝1敗で地区シリーズ進出を決めました。

レギュラーシーズンの雪辱を果たしたタイガース。A.J.ヒンチ監督は「チームを誇りに思います」としつつも、「10月にプレーする機会は勝ち取らなければなりません。強いチーム、調子の良いチーム、私たちがよく知っているチームを相手に、シリーズを勝ち抜いていかなければなりません」と次戦を見据えました。