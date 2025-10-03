NST新潟総合テレビが国税局から約11億円の所得隠しを指摘された問題です。



原因分析などを行った外部調査委員会は10月3日、「売上などの数字の達成に絶対的な価値が置かれ、手段の是非が軽んじられていた」などと報告しました。



この問題はNSTがCM製作費として架空の経費を計上するなどして関東信越国税局から2018年度から6年間で約11億円の所得隠しを指摘されたものです。





NSTはことし6月、「組織的に所得隠しを意図したわけではない」と説明。その後、事実関係の解明などを行うため外部調査委員会を設置。10月3日、提出された報告書を公表しました。報告書によるとNSTでは売上げの獲得に向けて取引先の広告代理店の担当者に対して商品券を贈ったり担当者の家族を含めて海外旅行に招待するなど適正な範囲を逸脱した利益供与があったと指摘。また、元社員が放送しないCMを制作会社に発注し、支払った一部の金を自分の親族名義の口座に入金させその金を広告代理店へのキックバックに充てていたとしています。外部調査委員会は「売上などの数字の達成に絶対的な価値が置かれ、達成するための手段の是非という観点が軽んじられていた」と指摘。再発防止策として、接待、贈答などの基準の策定や監査役による監督機能の強化などを提言しています。NSTは外部調査委員会の報告を受けてこのあと午後5時から会見を開く予定です。