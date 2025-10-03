日本野球機構(NPB)は3日の公示を発表。ソフトバンクは4選手を入れ替えました。

登録となったのは、オスナ投手、東浜巨投手、笹川吉康選手。

2023年は49登板で防御率0.92をマークするなど好投を見せていたオスナ投手は、今季も活躍を期待されるも1軍定着とはならず。失点を重ねる場面も多く、1軍を離れ調整に励んできました。ここまで2軍公式戦では7登板で防御率0.00と復調をアピール。ポストシーズンで躍動なるか、6月以来となる1軍再昇格となりました。

また東浜投手も7月以来の再昇格。今季は6度の先発で防御率2.70としています。同日の先発は上沢直之投手と発表されており、東浜投手の起用法にも注目です。

同じく登録となった笹川選手は、9月22日以来の再昇格。前回抹消時は、前日試合の最終回にチーム初タイムリーを放つなど躍動を見せるも、痛恨の走塁ミスでダブルプレーでのゲームセットとなっていました。

一方、抹消となったのは大津亮介投手。前回登板はリーグ優勝を決めた翌日の28日西武戦で、5回を投げ被安打はわずか2と1失点の好投を披露していました。

10月13日以後に再登録可能となるため、この日の抹消はCSファイナルステージには間に合う日程。ソフトバンクのシーズン残試合数は、同3日のオリックス戦を含めて残り2試合となります。