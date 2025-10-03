◇MLB カブス3-1パドレス(日本時間3日、リグリー・フィールド)

パドレスのシルト監督が今季共に戦ったダルビッシュ有投手をたたえました。

ダルビッシュ有投手はカブスとのワイルドカードシリーズ第3戦に先発。チームは敗れ、シリーズ1勝2敗で地区シリーズ進出はなりませんでした。

ダルビッシュ投手は初回を無失点としましたが2回、鈴木誠也選手に長打を許すなど満塁とされるとクルーアームストロング選手にタイムリーを打たれ失点。ここで降板となりダルビッシュ投手の今季最終登板は1回0/3、21球を投げ4安打2失点となりました。

試合後シルト監督は「立ち上がりはかなり良かった。鈴木の打球がライン際に飛び、死球を与え（交代の）サインとなった」と降板を決断した経緯を話しました。

ケガとの戦いからスタートし7月に初登板。最終的に15試合登板し5勝（5敗）をマークしたプロ21年目のベテランに「今年は先発すること自体、オフから春キャンプにかけてかなり苦労していた。状態は万全ではなかった。ただ、彼と医療スタッフに大きな評価を与えたい」とたたえました。

今季は歴代最多を更新する日米通算208勝をマークしたダルビッシュ投手の存在について「まず第一に彼は日本人メジャーリーガーとしての通算勝利数記録を更新しました。これは彼の勝者としての資質をよく表している。そして彼はあまり多くを語らない男だ。その存在感は大きく言葉以上に行動で示すタイプ。だからこそ、彼が何かを言うときは、私を含めみんながしっかり耳を傾ける。本当に頼れるリーダーなんだ」と賛辞を送りました。