日産が「“新”フェアレディZ」発売！ “Z32型”オマージュの「専用パーツ」×“伝説”パープルの「ヘリテージED」が凄い！ 高性能「V6ターボ×MT」設定の26年北米モデルに注目

「Z32」オマージュの「ヘリテージエディション」がかっこいい

日産の北米法人は2025年9月末、2026年モデルの新「Z（日本名フェアレディZ）」を発売しました。

新パッケージ「ヘリテージエディション」が設定されていますが、どのようなモデルなのでしょうか。

日産「Z ヘリテージエディション（日本名：フェアレディZ）」（2026年モデル）

【画像】超カッコイイ！ これが日産「新フェアレディZ」です！ 画像で見る（63枚）

フェアレディZは1969年に登場した2ドアスポーツカーです。流麗でファストバックスタイルのボディに6気筒の高性能エンジンとFRレイアウトを組み合わせたことで、高いパフォーマンスを発揮します。

以後、50年以上にわたって進化し続け、現在では国産スポーツカーの代表的な存在となりました。

北米でも初代「S30型」から販売が続いており、手頃な価格などから大ヒットを記録。「Z Car（ズィーカー）」という愛称で親しまれ、愛好家によるオーナーズクラブ「Z Car Club」も存在します。

現行型（RZ34）は7世代目で、2021年8月に世界初公開されました。2022年1月には日本仕様車が発表されています。

現行型では、先代とは型式は同一としながらも、フルモデルチェンジ同等のアップデートが施されています。

パワーユニットは従来の「VQ」エンジンを一新し、新たに最大出力405馬力・最大トルク475Nm（北米仕様は400hp・350lb-ft）を発揮する新開発の3リッターV型6気筒ツインターボエンジン「VR30DDTT」型を搭載。

これに6速MTまたは9速ATを組み合わせ、駆動方式はFR（後輪駆動）となっています。

内外装のデザインは、初代のS30型や、1989年から2000年にかけて販売され、今もなお根強いファンを持つ4代目「Z32型」などの要素を取り入れ、歴代モデルへの敬意と新世代デザインを融合させています。

今回北米で登場した2026年モデルでは、「ボルダーグレー」の新色を設定。さらに新パッケージの「ヘリテージエディション」が設定されました。

ヘリテージエディションは、販売終了から25年が経過したZ32型（北米名：300ZX）をほうふつとさせる専用装備を装着するものです。

ボディサイドには、1980年代から90年代にかけて流行したレトロなフォントによるブロンズの「TWIN TURBO」のロゴをあしらい、RZ34型のクラシカルなデザインと相まって、昔懐かしいスタイリングに変化します。

テールゲートには、TWIN TURBOロゴ入りの専用のカーボンスポイラーを装着。Z32風のテールランプとの相性もよく、リアのスタイルにさりげないアクセントになります。

そのほか、リアクォーターの「Z」エンブレムの周囲にも、「HERITAGE EDITION」のグラフィックを施しています。

さらに、Z32や「スカイラインGT-R」などにも設定があった「ミッドナイトパープル」のボディカラーを用意しました。

日産北米法人によると、「日産高性能車の歴史の中で最も愛されている色合いの1つ」としており、フェアレディZのみならず、日産が販売してきたスポーツモデルへの敬意を示しているようです。

このミッドナイトパープルとヘリテージエディション専用のブロンズカラーのコーディネートによって、通常のZにはないプレミアム感が与えられました。

インテリアには、「Z」と「HERITAGE EDITION」の刻印をあしらった専用のキッキングプレートと専用フロアマットを装着。特別感を与えています。

2026年モデルのラインナップは、標準モデルの「Z スポーツ」、機械式LSDや19インチのレイズ製アルミホイール、パフォーマンスブレーキなどを備える「Z パフォーマンス」、「NISMO」による専用チューニングが施されたハイパフォーマンスモデル「Z NISMO」が用意されています。

新Z 2026年モデルの価格は4万2970ドル（約633万円）から6万5750ドル（約969万円）。ヘリテージエディションは、Z パフォーマンスグレードに2万940ドル（約31万円）追加する形で選択できます。