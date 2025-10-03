奥球磨駅伝（５日、熊本・多良木町役場前発着）の区間登録選手が３日、発表された。今年１月の第１０１回箱根駅伝で２年連続８度目の優勝を果たした青学大は２チームが出場し、鳥井健太（３年）ら成長株が登録された。

奥球磨駅伝は高校、大学、実業団の男子チームがカテゴリーの枠を超えて一斉スタートで競う。注目は画期的な区間割り。４２・１９５キロを大学と実業団は４区間で、高校は７区間で争う。

１区（１０キロ）は同じ。大学・実業団の２区（１１・２５キロ）は高校の２区（３キロ）と３区（８・２５キロ）。大学・実業団の３区（１０・９キロ）は高校の４区（７・９キロ）と５区（３キロ）。大学・実業団の４区（１１・２５キロ）は高校の６区（５・２キロ）と７区（４・８４５キロ）。

青学大は２チーム出場。

Ａチームは１区・中村海斗（３年）、２区・平松享祐（３年）、３区・佐藤愛斗（２年）、４区・上野山拳士朗（１年）。

Ｂチームは１区・福冨翔（２年）、２区・鳥井健太（３年）、３区・熊井渓人（３年）、４区・若林良樹（２年）。

青学大では奥球磨駅伝は、全日本大学駅伝（１１月２日）、箱根駅伝（来年１月２、３日）の「登竜門」の位置づけとされている。８日後に行われる学生３大駅伝開幕戦の出雲駅伝（１０月１３日、島根・出雲市）の登録メンバー１０人に入っている鳥井は、出雲駅伝は走らずに奥球磨駅伝で存在をアピールすることになりそうだ。

前回の箱根駅伝７位で今季はさらなる躍進が期待される創価大も奥球磨駅伝に２チームが出場。出雲駅伝の登録メンバーに入っているソロモン・ムトゥク（２年）はＡチームの４区に登録された。