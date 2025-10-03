¡ÖÈô¤Ó¹ß¤ê¤Ê¤¤¤«¸«¼é¤é¤ì¤¿¤³¤È¤â¡Ä¡×36ºÐ¡¦¸µ»ÒÌò¤¬´¶¤¸¤¿¡È½÷°ì¿ÍÎ¹¤Ø¤Î´ñ°Û¤ÎÌÜ¡É¤È¡¢³Ú¤·¤à¤¿¤á¤Ë¿´³Ý¤±¤Æ¤¤¤ë¤³¤È
¡¡¶¶ÅÄÔè²ì»ÒµÓËÜ¤Î¿Íµ¤Ä¹¼÷¥É¥é¥Þ¥·¥ê¡¼¥º¡ØÅÏ¤ëÀ¤´Ö¤Ïµ´¤Ð¤«¤ê¡Ù¡ÊTBS·Ï¡Ë¤Ç10ºÐ¤«¤é12Ç¯´Ö¡¢¡È²ÃÄÅ¤Á¤ã¤ó¡É¤³¤ÈÌî¡¹²¼²ÃÄÅÌò¤ò±é¤¸¤Æ¤¤¤¿±§Ìî¤Ê¤ª¤ß¤µ¤ó¡Ê36ºÐ¡Ë¡£¤«¤Ä¤Æ¡ÈÅ·ºÍ»ÒÌò¡É¤È¸Æ¤Ð¤ì¤¿±§Ìî¤µ¤ó¤Ï¸½ºß¡¢¥Õ¥ê¡¼¥é¥¤¥¿¡¼¤È¤·¤Æ³èÆ°Ãæ¤Ç¤¹¡£
¡¡¤½¤ó¤Ê±§Ìî¤µ¤ó¤¬30Âå½÷À¤È¤·¤ÆÅù¿ÈÂç¤Î»×¤¤¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¥º¥Ã¥³¥±¤ÊÆü¾ï¤ò¤ªÆÏ¤±¤ë¥¨¥Ã¥»¥¤Ï¢ºÜ¡£º£²ó¤Ï¡Ö°ì¿ÍÎ¹¡×¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤ËÄÖ¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¡20Ç¯´Ö¡¢¤º¤Ã¤È°ì¿ÍÎ¹¤¬¹¥¤
¡¡°ì¿ÍÎ¹¤¬¹¥¤¤Ç¤¹¡£
¡¡½é¤á¤Æ¤Ò¤È¤ê¤ÇÎ¹¤ò¤·¤¿¤Î¤Ï16ºÐ¤Î¤È¤¡£Ìë¹Ô¥Ð¥¹¤ÇµþÅÔ¤Ëºù¤ò¸«¤Ë¹Ô¤¤Þ¤·¤¿¡£º£»×¤¦¤È¤Ê¤«¤Ê¤«ÌµËÅ¡£Êì¤Ï¤è¤¯¤É¤Ã¤·¤ê¹½¤¨¤ÆÁ÷¤ê½Ð¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤â¤Î¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡Ä¡Ä¡£
¡¡¤½¤ì¤«¤é¡¢¤«¤ì¤³¤ì20Ç¯¡¢±³¡¢20Ç¯¤â·Ð¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤«¡© ÉÝ¡£¤º¤Ã¤È°ì¿ÍÎ¹¤¬¹¥¤¤Ç¤¹¡£
¡¡³§ÍÍ¤´µ¡·ù¤è¤¦¡¢º£Æü¤âÍ¼ÈÓ¤Î¥á¥Ë¥å¡¼¤ò¼«ºî¤ÎÉ¡²Î¤Ç²Î¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ï¤¿¤¯¤·¤Ç¤¹¡£º£Æü¤Î¡Á¤´ÈÓ¤Ï¤Ã²Ø»Ò¤Î¼Ñ¤Ó¤¿¤·¤Î»Ä¤ê¤È¢ö ¼ÖóÏ¤È¤¸¤ã¤¬¤¤¤â¤Î¼ÑÊª¢ö ¤·¤é¤¿¤Æþ¤ê¢ö¡ÊËÜÅö¤Ë¤³¤ó¤Ê´¶¤¸¤Ç²Î¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¿Í¤Ë¸«¤é¤ì¤ë¤È¤À¤¤¤ÖÃÑ¤º¤«¤·¤¤¡Ë
¡¡¤½¤¦¤½¤¦¤³¤Î¤¿¤Ó¡¢¡ÖÏÃ¤½¡¢¤ªÃã¤·¤è¤Ã¸µµ¤½Ð¤½¡×¤È¤·¤Æ¥¨¥Ã¥»¥¤¤òÏ¢ºÜ¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯±¿¤Ó¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£³§ÍÍ¤Î±þ±ç¤Î¤ª¤«¤²¤Ç¤¹¡£
¡¡ËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡ª °ú¤Â³¤¡¢¤É¤¦¤¾¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£ÀäÂÐÍ¼ÈÓ¤ÎÉ¡²Î¤è¤êÀè¤Ë¸À¤¦¤Ù¤¤³¤È¤Ç¤·¤¿¤Í¡£ÁÆ¹ú¤â¤Î¤Ç¤ªÃÑ¤º¤«¤·¤¤¸Â¤ê¡Ä¡Ä¡£
¢¡¤«¤Ä¤Æ¤Ï¾¯¡¹´ñ°Û¤ÎÌÜ¤Ç¸«¤é¤ì¤·½÷°ì¿ÍÎ¹
¡¡»ÒÌò¤Ï¹â¹»À¸¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢ÉñÂæ¤Ë¥·¥ó¥°¥ë¥¥ã¥¹¥È¤Ç½Ð¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£»ä¤Ï16ºÐ¤Î¤È¤¡¢Âçºå¾¾ÃÝºÂ¡ÊÊÄ´Û¤¬·èÄê¤·¤Þ¤·¤¿¡Ä¡Ä¡Ë¤ÈÌ¾¸Å²°Ì¾Å´¥Û¡¼¥ë¡ÊÊÄ´ÛºÑ¡Ë¤ÎÉñÂæ¤Ë½Ð¤ë¤³¤È¤¬´û¤Ë·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢Âçºå¤ÈÌ¾¸Å²°¤Ç°ì¿Í¥Û¥Æ¥ëÊë¤é¤·¤ò·Ð¸³¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤Á¤Ê¤ß¤ËÍâÇ¯¤â11·î¤ËÌ¾Å´¥Û¡¼¥ë¤Ë¤Æ¡¢»°ÅÄ²Â»Ò¤µ¤ó¤¿¤Á¤ÈÉñÂæ¤Ë½Ð¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¼«Ê¬¤Ç½ñ¤¤¤Æ¤¤¤Æ¤è¤¯¤ï¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¤Í¡£²¿¡¢»°ÅÄ¤µ¤ó¤È¶¦±é¤·¤Æ¤¤¤¿¤Ã¤Æ¡©
¡¡´×ÏÃµÙÂê¡£
¡¡¤½¤ó¤Ê¤ï¤±¤Ç¡¢°ì¿Í¤Ç¹ÔÆ°¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Þ¤Ã¤¿¤¯Äñ¹³¤¬¤Ê¤¯¡¢¤·¤«¤âÀÎ¤Ï¥Þ¥¤¥Ú¡¼¥¹¤¹¤®¤Æ¡¢¡Ö¿ÍÍÍ¤ËÌÂÏÇ¤ò¤«¤±¤ë¡×¤È¤¤¤¦ÍýÍ³¤Ç¥½¥íÎ¹¹Ô¤Ð¤«¤ê¤Ç¤·¤¿¡£ÅÏ¤ëÀ¤´Ö¤Ï°ì¿ÍÎ¹¤Ð¤«¤ê¡£
¡¡º£¤Ç¤³¤½¡¢¤ª¤Ò¤È¤êÍÍ¥×¥é¥ó¤È¤¤¤¦ºÇ¹â¤Î¤â¤Î¤¬Áý¤¨¡¢ÄÅ·Ú³¤¶®¤À¤í¤¦¤¬È÷Á°Ä¹Á¥Åá·õÇîÊª´Û¤À¤í¤¦¤¬½÷¤Ò¤È¤ê¤Ç¹Ô¤Ã¤Æ¤âÃ¯¤âµ¤¤ËÎ±¤á¤Þ¤»¤ó¡£¤·¤«¤·¡¢»ä¤¬¼ã¤¤¤³¤í¤Ï³ä¤È´ñ°Û¤ÊÌÜ¤Ë¸«¤é¤ì¤ë¤³¤È¤â¤·¤Ð¤·¤Ð¤Ç¤·¤Æ¡Ä¡Ä¡£
¡¡Îã¤¨¤Ð¡¢µþÅÔ¤ËÌë¹Ô¥Ð¥¹¤Ç¹Ô¤¯¤È¡¢Ä«¤¬ÂçÊÑ¤ËÁá¤¤¡£Åö»þ¤Ï¥Þ¥¯¥É¥Ê¥ë¥É¤¹¤é³«¤¤¤Æ¤ª¤é¤º¡¢Ä«6»þ¤«¤é³«Ìç¤·¤Æ¤¤¤ëÀ¶¿å»û¤Ë¸þ¤«¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¼ã¤«¤ê¤·»ä¤Ï¥³¥¤¥ó¥í¥Ã¥«¡¼¤ËÍÂ¤±¤ëÈ¯ÁÛ¤¬¤Ê¤¯¡¢¥ê¥å¥Ã¥¯¥µ¥Ã¥¯¤òÊú¤¨¤¿¤Þ¤Þ¡Ä¡Ä¡£
¡¡¤»¤Ã¤»¤Èºä¤ò¾å¤ê¡¢¤¹¤°¤µ¤ÞËÜÆ²¤Ø¡£Ä«¤Ü¤é¤±¤È¤Ç¤â¿½¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¤«¡¢Ì¸¤¬¤«¤¹¤«¤Ë¤«¤«¤Ã¤¿À¶¿å»û¤Ï¤¹¤¬¤¹¤¬¤·¤¤¶õµ¤¤ËËþ¤Á¤ÆÂçÊÑ¿´ÃÏÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿Ã¯¤â¤¤¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢¤¯¤Ä¤í¤°¤³¤È¤¬¤Ç¤¡¢²â¤Î¸þ¤³¤¦¤Ë¸«¤¨¤ë»³¡¹¤ÎÎÇÀþ¤âÈþ¤·¤¤¤³¤È¡ª
¡¡¤È¡¢¤¹¤³¤Ö¤ë¤Î¤ó¤Ó¤ê¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤É¤¦¤âÀ¶ÁÝ¤ÎÊý¤ÎÍÍ»Ò¤¬¤ª¤«¤·¤¯¡¢»ä¤Î¼þ¤ê¤òÉÕ¤«¤ºÎ¥¤ì¤º¡¢¤Ç¡£
¡¡À¶¿å»û¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤³¤È¤Î¤¢¤ëÊý¤Ê¤é¤ª¤ï¤«¤ê¤Ç¤·¤ç¤¦¤¬¡¢¤¤¤ï¤æ¤ë¡ÈÀ¶¿å¤ÎÉñÂæ¡É¤Ï¤À¤¤¤Ö¹¡¹¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤ªÁÝ½ü¤¹¤ë¤Ê¤é¤Ð·ë¹½¤Ê»þ´Ö¤¬¤«¤«¤ë¤Ï¤º¡£¤Ê¤Î¤Ë¡¢¤½¤Î¤ª¤¸¤¤¤µ¤ó¤Ï¡¢»ä¤Î»ë³¦¤«¤éÎ¥¤ì¤Ê¤¤¡£
¡¡¤É¤¦¤·¤Æ¤«¤·¤é¤È»×¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢À¶¿å¤ÎÉñÂæ¤Î±ï¤Ë¹Ô¤³¤¦¤È¤·¤¿¤È¤¤Ëµ¤¤Å¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¤¢¤¡¤½¤¦¤«¡¢Èô¤Ó¹ß¤ê¤Ê¤¤¤«¸«¼é¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¤ë¤Î¤«¡Ä¡Ä¡×
¡¡Ä«¤Ã¤Ñ¤é¤«¤é¤Ò¤È¤ê¤Ç²ÙÊª¤òÊú¤¨¤Æ¸½¤ì¡¢¥Ü¥±¡Á¤Ã¤È·Ê¿§¤òÄ¯¤á¤Æ¤¤¤ë¼ã¤¤½÷¤¬¡ÊÌë¹Ô°ÜÆ°¤Ç¤à¤¯¤ó¤À´é¤Ç¡Ë¤¤¤¿¤é¡¢¤½¤ê¤ã¿´ÇÛ¤Ë¤â¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤è¤Í¡£¤½¤ì¤Ï¤½¤¦¡Ä¡Ä¡£Åö¿Í¤Ï¤¿¤Ã¤×¤ê´Ñ¸÷¤¹¤ë¤¾¡¼¡ª¤ÈÀ¸¤¤ëµ¤ÎÏ¤ËËþ¤ÁËþ¤Á¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡£
¡¡¤½¤ó¤Ê±§Ìî¤µ¤ó¤¬30Âå½÷À¤È¤·¤ÆÅù¿ÈÂç¤Î»×¤¤¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¥º¥Ã¥³¥±¤ÊÆü¾ï¤ò¤ªÆÏ¤±¤ë¥¨¥Ã¥»¥¤Ï¢ºÜ¡£º£²ó¤Ï¡Ö°ì¿ÍÎ¹¡×¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤ËÄÖ¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¡20Ç¯´Ö¡¢¤º¤Ã¤È°ì¿ÍÎ¹¤¬¹¥¤
¡¡½é¤á¤Æ¤Ò¤È¤ê¤ÇÎ¹¤ò¤·¤¿¤Î¤Ï16ºÐ¤Î¤È¤¡£Ìë¹Ô¥Ð¥¹¤ÇµþÅÔ¤Ëºù¤ò¸«¤Ë¹Ô¤¤Þ¤·¤¿¡£º£»×¤¦¤È¤Ê¤«¤Ê¤«ÌµËÅ¡£Êì¤Ï¤è¤¯¤É¤Ã¤·¤ê¹½¤¨¤ÆÁ÷¤ê½Ð¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤â¤Î¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡Ä¡Ä¡£
¡¡¤½¤ì¤«¤é¡¢¤«¤ì¤³¤ì20Ç¯¡¢±³¡¢20Ç¯¤â·Ð¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤«¡© ÉÝ¡£¤º¤Ã¤È°ì¿ÍÎ¹¤¬¹¥¤¤Ç¤¹¡£
¡¡³§ÍÍ¤´µ¡·ù¤è¤¦¡¢º£Æü¤âÍ¼ÈÓ¤Î¥á¥Ë¥å¡¼¤ò¼«ºî¤ÎÉ¡²Î¤Ç²Î¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ï¤¿¤¯¤·¤Ç¤¹¡£º£Æü¤Î¡Á¤´ÈÓ¤Ï¤Ã²Ø»Ò¤Î¼Ñ¤Ó¤¿¤·¤Î»Ä¤ê¤È¢ö ¼ÖóÏ¤È¤¸¤ã¤¬¤¤¤â¤Î¼ÑÊª¢ö ¤·¤é¤¿¤Æþ¤ê¢ö¡ÊËÜÅö¤Ë¤³¤ó¤Ê´¶¤¸¤Ç²Î¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¿Í¤Ë¸«¤é¤ì¤ë¤È¤À¤¤¤ÖÃÑ¤º¤«¤·¤¤¡Ë
¡¡¤½¤¦¤½¤¦¤³¤Î¤¿¤Ó¡¢¡ÖÏÃ¤½¡¢¤ªÃã¤·¤è¤Ã¸µµ¤½Ð¤½¡×¤È¤·¤Æ¥¨¥Ã¥»¥¤¤òÏ¢ºÜ¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯±¿¤Ó¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£³§ÍÍ¤Î±þ±ç¤Î¤ª¤«¤²¤Ç¤¹¡£
¡¡ËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡ª °ú¤Â³¤¡¢¤É¤¦¤¾¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£ÀäÂÐÍ¼ÈÓ¤ÎÉ¡²Î¤è¤êÀè¤Ë¸À¤¦¤Ù¤¤³¤È¤Ç¤·¤¿¤Í¡£ÁÆ¹ú¤â¤Î¤Ç¤ªÃÑ¤º¤«¤·¤¤¸Â¤ê¡Ä¡Ä¡£
¢¡¤«¤Ä¤Æ¤Ï¾¯¡¹´ñ°Û¤ÎÌÜ¤Ç¸«¤é¤ì¤·½÷°ì¿ÍÎ¹
¡¡»ÒÌò¤Ï¹â¹»À¸¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢ÉñÂæ¤Ë¥·¥ó¥°¥ë¥¥ã¥¹¥È¤Ç½Ð¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£»ä¤Ï16ºÐ¤Î¤È¤¡¢Âçºå¾¾ÃÝºÂ¡ÊÊÄ´Û¤¬·èÄê¤·¤Þ¤·¤¿¡Ä¡Ä¡Ë¤ÈÌ¾¸Å²°Ì¾Å´¥Û¡¼¥ë¡ÊÊÄ´ÛºÑ¡Ë¤ÎÉñÂæ¤Ë½Ð¤ë¤³¤È¤¬´û¤Ë·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢Âçºå¤ÈÌ¾¸Å²°¤Ç°ì¿Í¥Û¥Æ¥ëÊë¤é¤·¤ò·Ð¸³¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤Á¤Ê¤ß¤ËÍâÇ¯¤â11·î¤ËÌ¾Å´¥Û¡¼¥ë¤Ë¤Æ¡¢»°ÅÄ²Â»Ò¤µ¤ó¤¿¤Á¤ÈÉñÂæ¤Ë½Ð¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¼«Ê¬¤Ç½ñ¤¤¤Æ¤¤¤Æ¤è¤¯¤ï¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¤Í¡£²¿¡¢»°ÅÄ¤µ¤ó¤È¶¦±é¤·¤Æ¤¤¤¿¤Ã¤Æ¡©
¡¡´×ÏÃµÙÂê¡£
¡¡¤½¤ó¤Ê¤ï¤±¤Ç¡¢°ì¿Í¤Ç¹ÔÆ°¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Þ¤Ã¤¿¤¯Äñ¹³¤¬¤Ê¤¯¡¢¤·¤«¤âÀÎ¤Ï¥Þ¥¤¥Ú¡¼¥¹¤¹¤®¤Æ¡¢¡Ö¿ÍÍÍ¤ËÌÂÏÇ¤ò¤«¤±¤ë¡×¤È¤¤¤¦ÍýÍ³¤Ç¥½¥íÎ¹¹Ô¤Ð¤«¤ê¤Ç¤·¤¿¡£ÅÏ¤ëÀ¤´Ö¤Ï°ì¿ÍÎ¹¤Ð¤«¤ê¡£
¡¡º£¤Ç¤³¤½¡¢¤ª¤Ò¤È¤êÍÍ¥×¥é¥ó¤È¤¤¤¦ºÇ¹â¤Î¤â¤Î¤¬Áý¤¨¡¢ÄÅ·Ú³¤¶®¤À¤í¤¦¤¬È÷Á°Ä¹Á¥Åá·õÇîÊª´Û¤À¤í¤¦¤¬½÷¤Ò¤È¤ê¤Ç¹Ô¤Ã¤Æ¤âÃ¯¤âµ¤¤ËÎ±¤á¤Þ¤»¤ó¡£¤·¤«¤·¡¢»ä¤¬¼ã¤¤¤³¤í¤Ï³ä¤È´ñ°Û¤ÊÌÜ¤Ë¸«¤é¤ì¤ë¤³¤È¤â¤·¤Ð¤·¤Ð¤Ç¤·¤Æ¡Ä¡Ä¡£
¡¡Îã¤¨¤Ð¡¢µþÅÔ¤ËÌë¹Ô¥Ð¥¹¤Ç¹Ô¤¯¤È¡¢Ä«¤¬ÂçÊÑ¤ËÁá¤¤¡£Åö»þ¤Ï¥Þ¥¯¥É¥Ê¥ë¥É¤¹¤é³«¤¤¤Æ¤ª¤é¤º¡¢Ä«6»þ¤«¤é³«Ìç¤·¤Æ¤¤¤ëÀ¶¿å»û¤Ë¸þ¤«¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¼ã¤«¤ê¤·»ä¤Ï¥³¥¤¥ó¥í¥Ã¥«¡¼¤ËÍÂ¤±¤ëÈ¯ÁÛ¤¬¤Ê¤¯¡¢¥ê¥å¥Ã¥¯¥µ¥Ã¥¯¤òÊú¤¨¤¿¤Þ¤Þ¡Ä¡Ä¡£
¡¡¤»¤Ã¤»¤Èºä¤ò¾å¤ê¡¢¤¹¤°¤µ¤ÞËÜÆ²¤Ø¡£Ä«¤Ü¤é¤±¤È¤Ç¤â¿½¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¤«¡¢Ì¸¤¬¤«¤¹¤«¤Ë¤«¤«¤Ã¤¿À¶¿å»û¤Ï¤¹¤¬¤¹¤¬¤·¤¤¶õµ¤¤ËËþ¤Á¤ÆÂçÊÑ¿´ÃÏÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿Ã¯¤â¤¤¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢¤¯¤Ä¤í¤°¤³¤È¤¬¤Ç¤¡¢²â¤Î¸þ¤³¤¦¤Ë¸«¤¨¤ë»³¡¹¤ÎÎÇÀþ¤âÈþ¤·¤¤¤³¤È¡ª
¡¡¤È¡¢¤¹¤³¤Ö¤ë¤Î¤ó¤Ó¤ê¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤É¤¦¤âÀ¶ÁÝ¤ÎÊý¤ÎÍÍ»Ò¤¬¤ª¤«¤·¤¯¡¢»ä¤Î¼þ¤ê¤òÉÕ¤«¤ºÎ¥¤ì¤º¡¢¤Ç¡£
¡¡À¶¿å»û¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤³¤È¤Î¤¢¤ëÊý¤Ê¤é¤ª¤ï¤«¤ê¤Ç¤·¤ç¤¦¤¬¡¢¤¤¤ï¤æ¤ë¡ÈÀ¶¿å¤ÎÉñÂæ¡É¤Ï¤À¤¤¤Ö¹¡¹¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤ªÁÝ½ü¤¹¤ë¤Ê¤é¤Ð·ë¹½¤Ê»þ´Ö¤¬¤«¤«¤ë¤Ï¤º¡£¤Ê¤Î¤Ë¡¢¤½¤Î¤ª¤¸¤¤¤µ¤ó¤Ï¡¢»ä¤Î»ë³¦¤«¤éÎ¥¤ì¤Ê¤¤¡£
¡¡¤É¤¦¤·¤Æ¤«¤·¤é¤È»×¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢À¶¿å¤ÎÉñÂæ¤Î±ï¤Ë¹Ô¤³¤¦¤È¤·¤¿¤È¤¤Ëµ¤¤Å¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¤¢¤¡¤½¤¦¤«¡¢Èô¤Ó¹ß¤ê¤Ê¤¤¤«¸«¼é¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¤ë¤Î¤«¡Ä¡Ä¡×
¡¡Ä«¤Ã¤Ñ¤é¤«¤é¤Ò¤È¤ê¤Ç²ÙÊª¤òÊú¤¨¤Æ¸½¤ì¡¢¥Ü¥±¡Á¤Ã¤È·Ê¿§¤òÄ¯¤á¤Æ¤¤¤ë¼ã¤¤½÷¤¬¡ÊÌë¹Ô°ÜÆ°¤Ç¤à¤¯¤ó¤À´é¤Ç¡Ë¤¤¤¿¤é¡¢¤½¤ê¤ã¿´ÇÛ¤Ë¤â¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤è¤Í¡£¤½¤ì¤Ï¤½¤¦¡Ä¡Ä¡£Åö¿Í¤Ï¤¿¤Ã¤×¤ê´Ñ¸÷¤¹¤ë¤¾¡¼¡ª¤ÈÀ¸¤¤ëµ¤ÎÏ¤ËËþ¤ÁËþ¤Á¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡£