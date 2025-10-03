¡Ö²ÎÉñ´ìÄ®¥Û¥¹¥È¤«¤é¥Ñ¥ê¥³¥ì¤Þ¤Ç¡×22ºÐ¥¢¥¤¥É¥ë¤¬Ä©¤à°Û¿§¤Î¥¥ã¥ê¥¢¡½¡½ À¤³¦¥È¥Ã¥×¤ÎÉñÂæ¤ËÄ©Àï¤¹¤ë¡È¶Ã¤¤ÎÍýÍ³¡É¤È¤Ï¡©
¡¡STARTO ENTERTAINMENT¤Î¤Ê¤«¤Ç¡¢¤¤¤Þ¤â¤Ã¤È¤â¡ÖSMAP¡×¡¢¡ÖÍò¡×¤Ë¼¡¤¤¤Ç¹ñÌ±Åª¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¤Ë¶áÉÕ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡ÖSnow Man¡×¤À¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¥¢¥¤¥É¥ë¶È³¦¤Ç¤Ï¸½ºß¤âCD¥»¡¼¥ë¥¹¤¬¿Íµ¤¤Î»ØÉ¸¤Î¤Ò¤È¤Ä¡£Snow Man¤Ï2024Ç¯2·îÈ¯Çä¤Î¥·¥ó¥°¥ë¡ÖLOVE TRIGGER¡¿We¡Çll go together¡×¤¬½é½µÇä¾å119.3ËüËç¡Ê¥ª¥ê¥³¥óÄ´¤Ù¡¢°Ê²¼Æ±¡Ë¡¢2024Ç¯7·îÈ¯Çä¤Î¥·¥ó¥°¥ë¡ÖBREAKOUT¡¿·¯¤ÏËÍ¤Î¤â¤Î¡×¤¬½é½µÇä¾å106.7ËüËç¤È¡¢2ºîÏ¢Â³¤Ç½é½µ¥ß¥ê¥ª¥óÃ£À®¡£
¡¡º£Ç¯7·îÈ¯Çä¤ÎºÇ¿·¥·¥ó¥°¥ë¤Ï¡ÖSERIOUS¡×¤Î½é½µÇä¾å¤Ï88.3ËüËç¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢Èô¤ÓÈ´¤±¤¿¿Íµ¤¤Î¹â¤µ¤ò¸Ø¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¸À¤¦¤Þ¤Ç¤â¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡¡¤½¤ó¤ÊSnow Man¤Ï¥°¥ë¡¼¥×³èÆ°¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¥á¥ó¥Ð¡¼¸Ä¡¹¤Î³èÆ°¤â³èÈ¯¤Ç¤¹¤¬¡¢º£Ç¯¤¬ÈôÌö¤ÎÇ¯¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¡¢ÅìµþÅÔ½Ð¿È¤Î2003Ç¯6·î27ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¢¸½ºß22ºÐ¤Î¥é¥¦¡¼¥ë¤µ¤ó¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¢¡¥ß¥é¥Î¡¦¥Ñ¥ê¥³¥ì¤ØÄ©Àï¤·¤¿¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥ê¡¼
¡¡¥é¥¦¡¼¥ë¤µ¤ó¤Ï2015Ç¯¤Ë¥¸¥ã¥Ë¡¼¥º»öÌ³½ê¡ÊÅö»þ¡Ë¤ËÆþ½ê¡£2019Ç¯¤ËSnow Man¤Ë²ÃÆþ¤·¡¢Íâ2020Ç¯¤ËCD¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡Snow Man¤Î³Ú¶Ê¤Ç¥»¥ó¥¿¡¼¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤òÃ´¤¦¤³¤È¤¬Â¿¤¤¥é¥¦¡¼¥ë¤µ¤ó¤Ï¡¢¥À¥ó¥¹¥¹¥¥ë¤¬¹â¤¯É¾²Á¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢Èà¤¬¥â¥Ç¥ë¤È¤·¤Æ¤âÂç¤¤ÊÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤¿¤Î¤Ï2Ç¯Á°¡£¥Õ¥é¥ó¥¹¤Î¥â¥Ç¥ë»öÌ³½ê¤È·ÀÌó¤·¡¢¤½¤ì°ÊÍè¥Ñ¥ê¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤Ê¤É¤Î¥é¥ó¥¦¥§¥¤¤ò²¿ÅÙ¤âÊâ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¡¡9·î13Æü¤«¤éAmazon Prime Video¤ÇÆÈÀêÇÛ¿®¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡ØRAUL¡§ON THE RUNWAY¡Ù¤¬ÏÃÂêÊ¨ÆÃæ¡£¤³¤Á¤é¤ÏÀ¤³¦ºÇ¹â¤Î¥é¥ó¥¦¥§¥¤¤ËÎ©¤Á¤¿¤¤¤È¤¤¤¦¾×Æ°¤ËÆÍ¤Æ°¤«¤µ¤ì¤¿¥é¥¦¡¼¥ë¤µ¤ó¤¬¡¢¥ß¥é¥Î¡¦¥Ñ¥ê¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤ØÄ©Àï¤·¤¿1Ç¯È¾¤òµÏ¿¤·¤¿¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥ê¡¼ºîÉÊ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡Ç°¤Î¤¿¤á¤ªÅÁ¤¨¤·¤Æ¤ª¤¤Þ¤¹¤¬¡¢°ì°®¤ê¤ÎÁª¤Ð¤ì¤¿¥â¥Ç¥ë¤·¤«Î©¤Æ¤Ê¤¤¥ï¡¼¥ë¥É¥ï¥¤¥É¤ÊÉñÂæ¤Ç¤¹¤«¤é¡¢ÆüËÜ¤Î¥È¥Ã¥×¥¢¥¤¥É¥ë»öÌ³½ê¤Ë½êÂ°¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤È¸À¤¨¤É¡¢¥³¥Í¤Ç¤Í¤¸¹þ¤á¤ë¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¡¡¥ß¥é¥Î¡¦¥Ñ¥ê¤Ç¥â¥Ç¥ë¥Ç¥Ó¥å¡¼¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢Èà¤ÏÃ±¿È¾è¤ê¹þ¤ß¡¢¸½ÃÏ¤ËÄ¹´üÂÚºß¡£ÍúÎò½ñÊÒ¼ê¤Ë¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤ò¼õ¤±¤ëÆü¡¹¤òÁ÷¤ê¡¢²¿½½¤â¤Î¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤ËÍîÁª¡£¥é¥¦¡¼¥ë¤µ¤ó¼«¿È¡¢¤½¤³¤Þ¤Ç¼«¸Ê¤òÈÝÄê¤µ¤ì¤ë¤è¤¦¤ÊºÃÀÞ¤Ï¿ÍÀ¸¤Ç½é¤á¤Æ¤À¤Ã¤¿¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¡¥â¥Ç¥ë¤È¤·¤ÆÀ¤³¦ºÇ¹âÊö¤ÎÉñÂæ¤ËÄ©¤ó¤À¿¼¤¤ÍýÍ³
¡¡¤½¤¦¤·¤Æ¼«ÎÏ¤ÇÄÏ¤ß¼è¤Ã¤¿¡Ö¥Ñ¥ê¥³¥ì¥â¥Ç¥ë¡×¤Î¸ª½ñ¤¤Ç¤¹¤¬¡¢¥é¥¦¡¼¥ë¤µ¤ó¤Ï¸Ä¿Í¤ÎÈôÌö¤Î¤¿¤á¤À¤±¤ËÄ©Àï¤·¤¿¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¼«Ê¬¤ÎÀ¤³¦¤Ç¤Î³èÌö¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¡¢¤è¤êÂ¿¤¯¤Î¿Í¡¹¤ËSnow Man¤ÎÂ¸ºß¡¦³èÆ°¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤â¤é¤¦¤³¤È¤¬ÌÜÅª¤À¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¡¡ºòÇ¯8·îÈ¯Çä¤Î¡ÖÆü·Ð¥¨¥ó¥¿¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È!¡×¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ç¤Ï¡¢¥é¥¦¡¼¥ë¤µ¤ó¤Ï²ÎÉñ´ì¡¢¥¯¥é¥·¥Ã¥¯²»³Ú¡¢¥Ð¥ì¥¨¡¢¥ª¥Ú¥é¤È¤¤¤Ã¤¿ÅÁÅý·ÝÇ½¤«¤éÂç½°¤¬Î¥¤ì¤Æ½¸µÒ¤Ë¶ìÏ«¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦ÏÃ¤·¤ÎÎ®¤ì¤Ç¡¢¼¡¤Î¤è¤¦¤Ë¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ô¤Ç¤â¡¢¤½¤¦¤¤¤¦Æ»¤ò¶Ë¤á¤Æ¤¤¤¯É½¸½¤¬¿¬¤¹¤Ü¤ß¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Î¤ÏÂçÌäÂê¤À¤ÈËÍ¤Ï´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤Æ¤½¤ì¤Ï¡¢ËÍ¤¬¥é¥ó¥¦¥§¥¤¥â¥Ç¥ë¤ËÄ©Àï¤¹¤ëÆ°µ¡¤Ë¤â¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£Âç½°¤ÈÂÐÖµ¤¹¤ë¥¢¥¤¥É¥ë¤È¤¤¤¦¿¦¶È¤Ë½¢¤¤¤Æ¤¤¤ëËÍ¤¬¥Ñ¥ê¥³¥ì¤Ë½Ð¤ì¤Ð¡¢¤³¤ì¤Þ¤ÇÁ´¤¯¸«¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿Êý¤¬¥Ï¥¤¥Ö¥é¥ó¥É¤Î¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥·¥ç¡¼¤ò¸«¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£¡Õ
¡¡¥é¥¦¡¼¥ë¤µ¤ó¤ÏSnow Man¤Î¤¿¤á¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¥¨¥ó¥¿¥á¶È³¦Á´ÂÎ¤Î¤¿¤á¤Ë¼«¿È¤Î¥ê¥½¡¼¥¹¤ò³ä¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¢¡¥ê¥¢¥ë¤«¤Ä¼«Á³¤Ê±éµ»¤Ï±ýÇ¯¤ÎÌÚÂ¼ÂóºÈ¤ò×Ç×Ê
¥é¥¦¡¼¥ë¤µ¤ó¤Ïº£²Æ¡¢ÇÐÍ¥¤È¤·¤Æ¤âÂç¤¤ÊÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤Þ¤Ç2021Ç¯¸ø³«¤Î¡Ø¥Ï¥Ë¡¼¥ì¥â¥ó¥½¡¼¥À¡Ù¤ä¡¢ºòÇ¯¸ø³«¤Î¡ØÀÖ±©¹ü»Ò¤Î¥Ü¥Ç¥£¥¬¡¼¥É¡Ù¤Ê¤É¼ç±é±Ç²è¤Î½Ð±é¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢º£Ç¯7·î´ü¡Ø°¦¤Î¡¢¤¬¤Ã¤³¤¦¡£¡Ù¡Ê¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤ÇGPÂÓÏ¢Â³¥É¥é¥Þ¤Ë½é½Ð±é¤·¡¢Ìò¼Ô¤È¤·¤Æ¤ÎÉ¾²Á¤¬Ä·¤Í¾å¤¬¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
