高市早苗前経済安全保障担当相（64）の"愛国心アピール"が波紋を広げている。発端は9月22日、同氏が演説会で「外国から観光に来て、日本人が大切にしているものをわざと傷めつけようとする人がいる」などと、"外国人シカ暴行発言"をしたことだ。

【写真】「貴重なドラマー姿」「全身ピンクの昭和ファッション」若き日の高市早苗氏

昨年7月に"大バズり"した「シカいじめ動画」（現在は削除）を指したとみられるこの発言に関して、SNS上では賛否が噴出した。その中で、特に話題となったのが9月29日放送の「news every.」（日本テレビ系）内でのとあるインタビューだった。キー局報道部記者が騒動について話す。

「日テレは高市氏の発言を受けて、奈良市で"検証取材"を行った。当該のコーナーでは、"奈良公園でガイド10年以上"とされる女性と、"奈良公園で飲食店25年"と紹介された男性がインタビューを受けている。

彼女らがそれぞれ、『攻撃的な観光客はあまり見かけない』『（外国人観光客は）フレンドリーにシカと触れ合っている気がします』などと語ったところ、高市氏の発言に同調していたとみられるネット民たちから大バッシングを受けた」

関連する投稿は、みるみるうちに増えた。番組のアーカイブ動画の切り抜きなどが広く拡散され、さらには"特定班"まで現れる。特にターゲットにされたのが「ガイド歴10年」とされる女性だ。

X上では、過去に他局のニュース番組や、岸田文雄元首相のぶら下がり会見に女性の"そっくりさん"が映り込んでいたことを持ち上げ、〈仕込みの役者〉と吹聴するユーザーまで現れるようになった。

「〈ヤラセだ〉〈調べたけど、奈良公園にこんなガイドは存在しない〉〈役者を使ってるんだろ〉などと真偽不明のことを投稿するユーザーが後を絶ちませんでした。アーカイブ動画で、当該のインタビュー箇所がカットされたことを指摘して〈説明しろ〉などとコメント欄を"荒らし"している人までみられる」（同前）

もともと、高市氏の意見を擁護していた人などが、日テレの番組を燃料に「過激化」しているのだろうか──。その様はもはや単なる批判を超えた、"ネットリンチ"のような様相を呈している。

他方、"ヤラセ"を反証する動きもあった。10月1日、Xでこの女性の勤務先代表を名乗る人物が〈当社従業員が、日本テレビがインタビューのため準備した人物としての疑惑を向けられ数万件を超える拡散をされています〉と投稿。従業員に関して間違った情報が拡散されていることを懸念して、急きょXのアカウントを作成したようだ。

この人物は続けて、〈本人は番組の主旨説明は受けておらず、外国人観光客への印象と実際に暴行現場を見たかどうかの個人的な回答を正直に申しております。その点について、一個人が日々目にしたものを述べた事実でしかありません〉と説明している。

件の騒動について日本テレビに質問状を送ると、「番組ホームページに掲載しているとおりです」と回答があった。本社の見解はこうだ。

〈9月29日に放送した「奈良公園の鹿への暴力」に関するニュースは、取材で確認が取れた情報をお伝えしたものです。なお、取材にお答えいただいた方や無関係の方に対し、誹謗中傷や迷惑行為等を行うことは、厳に慎んでいただきたくお願い申し上げます〉

同社の報道部関係者も言う。

「インタビューを受けた女性については、テロップで出ているように長年観光ガイドに携わっている方で間違いない。実在しないなんてとんでもない。『似た人物がいる』『役者ではないか』という指摘もあるが、事実無根です」

高市氏を支持していると見られるネット民が中心となった、根拠なき誹謗中傷。その"大波乱"を呼んでしまったのは高市氏の発言だった。奈良県内に住む、とある自民党員の女性はこう嘆いた。

「高市さんのアレは"寄りすぎ"やわ。きっと、中国人を揶揄してるんやろ？ 高市さんは国防の面では期待していたけど、今回はあれ見て投票をやめました。あの発言はどう見ても、へずまりゅうの受け売りやろ。もう少し、自分の影響力を考えて発言してほしいわ」

奈良市民にとっては、もっといい形で地元をアピールしてほしかったことだろう。