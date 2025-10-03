投開票日を目前に控える自民党総裁選。最有力候補のひとりとされる高市早苗氏の発言が物議を呼んだ。9月22日に開かれた演説会のスピーチの冒頭、高市氏は「万葉集」に収められた牡鹿に関する和歌を読み上げた後に、こう続けた。

【写真】「貴重なドラマー姿」「全身ピンクの昭和ファッション」若き日の高市早苗氏

「奈良のシカを足で蹴り上げるとんでもない人がいる。殴って怖がらせる人がいる。外国から観光に来て、日本人が大切にしているものをわざと痛めつけようとする人がいるとすれば、何かが行き過ぎている」

SNSでは〈保守姿勢というか、普通の日本人なら持っている気持ちじゃないの？〉と高市氏に賛同する意見が上がる一方、〈一部の例外だけ取り上げて、針小棒大に語っている〉など排外主義を煽るのではないかといった批判も相次いだ。発言から2日後、記者クラブの総裁選共同会見で高市氏はこの話題について聞かれた。全国紙政治部記者が話す。

「記者に『（発言の）根拠はあったのか』と問われた高市氏は、『こうしたものが流布されているということによる私たちの不安感、そして怒り、というものがある。これはたしかだ』と述べるに留めた。経緯は『自分なりに調べた』とし、これといった根拠は示せませんでした。

具体的には昨年7月にSNSで広まった動画（現在は削除）を指しているとみられますが、各社、管轄の県庁部署に確認したところ、行為者が何者であるかは特定されておらず国籍も不明。高市氏側から、担当部署への問い合わせなども特になかったようです」

あいまいな論拠を示す高市氏に対し、マスコミ各社は裏取り取材に奔走。9月29日放送の「news every.」（日本テレビ系）で、奈良公園で10年ガイドを務める女性が「攻撃的な観光客はあまり見かけない」と語ったところ、SNSで〈（日テレは）ヤラセだろ〉〈奈良公園にこんなガイドいない〉と真偽不明な批判が相次ぐ騒ぎにもなった。

結局、奈良のシカ事情の真実とは──。

NEWSポストセブンは、江戸時代に創業され100年以上の歴史をもつ旅館に取材をした。旅館の女将が話す。

"シカ発言"との乖離「ぜんぜんわかってない」

「"シカが外国人に虐待されている"という物言いは、やや過剰といいますかズレていると認識しています。むしろシカに危害を加えられたというケースは、毎日のように見かけますけどね。今みたいに秋口だと、シカも発情期で特に気が立っていますから、不用意に近づいた観光客が襲われてケガしたり救急搬送なんて例もよくある。

そもそも奈良公園のシカは『野生』なんです。私たちみたいにシカと共生している市民以外にはこの認識がほとんどない。これは日本人も外国人もそう。身の危険を感じた観光客がシカを追い払うケースは多いと思うんですが、それをもし『外国人がいじめている』と言うのであれば、それはいろんな受け取り方をされますよ」

シカは繊細な生き物だ。女将曰く、近年では人間の匂いがついた子ジカが親から授乳を拒否され、餓死してしまうことなども問題になっているという。「シカとの距離が近すぎる人が多い」ことに問題はありそうだが、それは外国人だけに限ったものではないようだ。

さらにこう"苦言"も呈した。

「残念ながら私は、『高市さん、ぜんぜんわかってないな』と思いました。私の周りでも、そう言っている人は少なくない。そもそもあの方は市内生まれじゃないし、今だってほとんど東京にいらっしゃるでしょ。私たち奈良市民のように1000年以上もシカと生きてきた人ではないんです。きちんと中に入って、現実を知ってから物申してほしかったですね」

高市氏の"愛国心アピール"が空虚だと指摘した旅館の女将。さらに奈良公園のシカを守る活動を行っているボランティアを取りまとめる「鹿サポーターズクラブ」も、「外国人が虐待しているとは認識していない」と答えた。事務局の担当者が語る。

「最近では、"SNS映え"の影響もあってか、シカに不用意に近づく人が多い。たとえばシカせんべいを使ってお辞儀をさせたり、特定の背景が映るように誘導したりなどして、お腹いっぱいになったシカが怒ってしまうというケースは聞きます。たしかに、外国人観光客は増えていますが、これは外国人に限らずです。

期待していたお答えではないかもしれませんが、"虐待"という認識はありません。逆にシカに襲われる人は増えていますが……」

地元民から見れば、愛国心ゆえに"シカたない発言"ともいかないようだ。