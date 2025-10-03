9月23日未明、政治資金法違反など4つの容疑で特別検察チームに逮捕された統一教会（世界平和統一家庭連合）の韓(ハン)鶴(ハク)子(チヤ)総裁は、ソウル拘置所の独房に収監された。

【画像】当時17歳で23歳上の“教祖”と結婚した韓鶴子氏



「マザームーン」とも呼ばれた世界平和統一家庭連合（旧統一教会）の韓鶴子総裁 ©時事通信社

日本幹部が“聖地”でのイベントに参加

同日、三女・仁(イン)進(ジン)と次男の嫁・薫(フン)淑(スク)が面会に訪れた。薫淑は、文鮮明教祖の次男・興(フン)進(ジン)が交通事故で死亡した後に、「霊肉界祝福」を受けて妻となった女性だ。翌日は長男の2番目の妻・姸(ヨ)娥(ナ)と、その長男で教団の後継者として「天愛祝承子」に指名された信(シン)出(チユル)が面会。韓は彼女らを通じ、教団に指示を出している。拘置所前では連日、数百名の信者が「ホーリー・マザー・ハン（聖なるお母様）」に祈りを捧げる。

本拠地の清平では、平日の22時から深夜1時まで「天心苑特別徹夜精誠」が行なわれている。この行事が1395回目を迎えた9月19日には、日本教会幹部が全員参加。田中富広会長が壇上に立ち、東京高裁で非公開の審理が進む解散命令請求に言及した。

「私もお母様と時を同じくして、裁判所に出廷して参りました」

韓が特検に出頭したのと同じ、9月17日の話だ。

「最悪のシナリオは、この進行協議が最後となり、後は裁判所の決定を待つのみということも想定されました。しかし霊界が動き始めているのか、予想以上の動きとなりました。まずは、裁判官が現役信者の証言も聞くことを宣布し、証人尋問の時間をもつことになりました。（中略）

また、教団が被害を訴える方々にどのように対応するのか。その報告をも求められました。それは何を意味するかというと、教団の誠意を示し、いまの真実の姿を伝えるチャンスを与えられたことになります」

「ChatGPTに訊いてみました」

16万名の解散命令反対署名と「有識者VIPの皆様の公平公正な裁判を求める署名」を裁判所に提出したとも語った。前者は目標の10万名、後者は1千名を超え「弁護士や大学教授はもちろん、何と言っても他の宗教指導者の署名が230名を超えた」という。

「私は、今回の裁判長がどんな判決を下す可能性があるか、ChatGPTに訊いてみました。『この裁判官は権力には忖度せず、証拠に基づき判断をする裁判官である』と回答してきました。

日本での闘いはまだ続きます。（中略）真のお母様と敢然と一つになって必ず、必ず、必ず勝利して参ります」

事実関係を教団広報渉外局に尋ねると、「ChatGPTに質問を投げかけると、そのような回答が返ってきたようです」と回答した。

会長の勝利宣言とは裏腹に、統一教会は日韓で存亡の秋(とき)を迎えている。

（文中敬称略）

（石井 謙一郎／週刊文春 2025年10月9日号）