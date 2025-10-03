プロダンス「D.LEAGUE」が25、26日に6年目となる「25−26SEASON」を開幕する。各チームが最終調整に入った10月を迎え、初優勝を狙うValuence INFINITIESがシーズン中にもかかわらず単独ライブを開催することを発表した。

「INFINITIES ROUNDS LIVE」と題して、11月26日（水）、12月24日（水）、来年5月1日（金）に東京・パームス秋葉原での開催が決定。過去のシーズンの作品に加えて、新シーズンで披露したばかりの新作も踊る予定で、今季からラウンド会場となる東京・TOYOTA ARENAとは違った臨場感で、楽しませるという。

ショーケースだけでなく、ダンスバトルやファン参加型のイベントも計画されている。リーグ屈指のダンステクニックでシリアスからコミカルまで変幻自在で、アットホームなチームの魅力を発揮していく。

また、今夏から取り組む「ホームタウン：日本プロジェクト」ともリンクして、地方でのイベント開催も積極的に検討している。ここまでD.LEAGUEは東京開催を基本としてきたが、同プロジェクトは47都道府県を舞台に、チームやダンスの魅力を広げていくのを目的にしている。すでに、福岡、栃木、大阪でイベントに参加しており、「全国にショーを届けたい」の願いとともに、地方都市での単独ライブの開催も実現しそうだ。

D.LEAGUEは16チームに増加に伴い、25−26SEASONから8チームずつ2ブロックに分かれ、1カ月に1度2日間連続開催で、ブロックごとに来年4月まで順位を争い、上位チームが5月のChampion shipに駒を進める。

毎月1本とはいえ新作を生み出す作業は至難の業。これに、単独ライブを複数回実施するチームは過去に例がない。それだけ、チームの意欲と活動の充実ぶりの表れで、ダンス界の新たな挑戦として注目されそうだ。

チケットは指定席販売の応募期間が10月13〜19日まで。スタンディング席の一般応募は同27〜11月14日まで行われる。

詳細はチームの公式SNSで発表されている。