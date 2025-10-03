¡ÖTime goes by¡×¤Ê¤É¥Ò¥Ã¥È¶ÊÏ¢È¯¡Ä47ºÐ²Î¼êàºÇ¿·¥·¥ç¥Ã¥Èá¤ËÈ¿¶Á¡Ö¥Û¥ó¥È¤ËÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¡×¡ÖÍýÁÛ¤ÎÂç¿Í¤Ç¤¹♡¡×
¡Ö¤¹¤´¤¯È±·¿¤¬¥¹¥Æ¥¡×¡ÖÊÑ¤ï¤é¤º²Ä°¦¤¯¤ÆºÇ¹â¡×¤ÎÀ¼
¡¡90Ç¯Âå¸åÈ¾¤«¤é2000Ç¯Âå¤Ë¤«¤±¤Æ³èÌö¤·¤¿47ºÐ²Î¼ê¤Î¶á±Æ¤¬SNS¾å¤ÇÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÌÜ¹õ¤Ë¤¢¤ë¥¸¥å¥¨¥ê¡¼¥·¥ç¥Ã¥×¡ÖCASUCA HISTORIA¡×¤ÎÁ°¤ÇÐÊ¤à¥·¥ç¡¼¥È¥Ø¥¢¤Î½÷À¤Ï¡¢²»³Ú¥æ¥Ë¥Ã¥È¡ÖEvery Little Thing¡×¤Î¥Ü¡¼¥«¥ê¥¹¥È¡¦»ýÅÄ¹á¿¥¡£º°¤Î¥¿¡¼¥È¥ë¥Í¥Ã¥¯¥»¡¼¥¿¡¼¤Î¾å¤ËÀÄ¤Î¥Ù¥¹¥È¤ò½Å¤Í¡¢¹õÃÏ¤ËÇò¤¤¾®²ÖÌÏÍÍ¤ÎÆþ¤Ã¤¿¥Ñ¥ó¥Ä»Ñ¤Ç¤Ë¤Ã¤³¤ê¤ÈÈù¾Ð¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡SNS¾å¤Ç¤Ï¡Ö²Ä°¦¤¹¤®¤Þ¤¹¡×¡Ö¥ª¥·¥ã¥ì¢ö¡×¡ÖÍýÁÛ¤ÎÂç¿Í¤Ç¤¹♡¡×¡Ö¤ªÀ¤¼¤¸¤ã¤Ê¤¯¥Û¥ó¥È¤ËÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¡×¡Ö¤¹¤´¤¯È±·¿¤¬¥¹¥Æ¥¤Ç¤¹¡×¡Ö¸µµ¤¤½¤¦¤Ç¡¢ÊÑ¤ï¤é¤º²Ä°¦¤¯¤Æ¡¢ºÇ¹â¡ª¡ª¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬¸«¤é¤ì¤¿¡£¡¡»ýÅÄ¤Ï»ÒÌò¤ä¥¢¥¤¥É¥ë¤Ç³èÆ°¸å¡¢1996Ç¯¤ËEvery Little Thing¤Ç²Î¼ê¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£98Ç¯¤ËÈ¯Çä¤·¤¿¡ÖTime goes by¡×¤¬¥ß¥ê¥ª¥ó¥Ò¥Ã¥È¡¢90Ç¯Âå¸åÈ¾¤òÂåÉ½¤¹¤ë¥°¥ë¡¼¥×¤ËÀ®Ä¹¡£2001Ç¯¤ËÈ¯Çä¤·¤¿¡Öfragile¡×¤Ï83ËüËç¤Î¥Ò¥Ã¥È¤òµÏ¿¡¢Æ±Ç¯¤Î¥ª¥ê¥³¥óÇ¯´Ö¥«¥é¥ª¥±¥Á¥ã¡¼¥È¤Ç1°Ì¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¡£