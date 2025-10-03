現場では「子トキちゃん」と呼ばれて…

NHK連続テレビ小説「ばけばけ」でヒロインの成長に伴って出演を終えた子役に、早くも爛蹈広瓩寮爾上がっている。

ヒロイン・松野トキ（郄石あかり）の幼少期を演じたのは、福地美晴。2日放送の第4回で出番を終え、郄石にバトンタッチした。物語では、ようやく働き出したかと思えば借金を抱えて出奔した没落士族の父・司之介（岡部たかし）を連れ戻したり、貧しいながらも「しじみ汁」を「はぁ〜」とおいしそうに飲んだりする姿が好評だった。

番組公式インスタグラムは、そんな父や母・フミ（池脇千鶴）、祖父・勘右衛門（小日向文世）とのオフショットを公開。「少女時代のトキを演じている福地美晴さんは現場では『子トキちゃん』と呼ばれ、いつも元気いっぱいです」とつづっていた。 視聴者からは「会えなくなるの？それは寂しいですぞ」「とっても可愛くてお芝居も上手で、もうちょっと見ていたかったです」「本当の親子、孫と祖父みたいですね〜とっても楽しい幼少期でした」「子トキちゃん、しじみ汁飲んだ時の、あ〜♩可愛すぎました」「家族を愛する、福地さんの健気な演技が最高でした」と惜しむ声が寄せられている。

福地は大阪府出身の10歳。2023年の「ミュージカル『SPY×FAMILY』」ではアーニャ役の1人に抜擢。「ばけばけ」では、674人の応募者の中からオーディションで選ばれた。