岩本高志と横田真一が首位で最終日へ 宮本勝昌は1差3位
＜コマツオープン 2日目◇3日◇小松カントリークラブ（石川県）◇6958ヤード・パー72＞国内シニアツアーの第2ラウンドが終了した。賞金ランキング1位の岩本高志、ツアー初優勝を狙う横田真一がトータル11アンダー・首位タイで最終日に駒を進めた。
〈写真〉元巨人軍監督・原辰徳のドライバースイング
トータル10アンダー・3位タイに宮本勝昌、飯島宏明、チェ・ホソン（韓国）。トータル9アンダー・6位にはタマヌーン・スリロット（タイ）が続いた。昨年覇者の平塚哲二はトータル8アンダー・7位。63歳の井戸木鴻樹、62歳の崎山武志はトータル7アンダー・8位タイにつけた。今大会の賞金総額は7000万円。優勝者には1500万円が贈られる。
