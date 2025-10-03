黙々とジムでトレーニングに励む伊藤真利奈 ファンは次のチャンスに向けて熱い声援を送る
プロテスト合格を目指す伊藤真利奈が自身のインスタグラムを更新。ジムでトレーニングに励む姿を投稿した。
【動画】ファンの視線を釘付けにする伊藤真利奈の引き締まった身体【本人のInstagramより】
「たまにはトレーニングしている姿も」「ゴルフに特化したトレーニングをメインによくやってます」と記すと、今回はバックスイングでトップからインパクトへと両手を下ろす動作を、ウェイトで負荷を掛けながらゆっくりと繰り返す姿を動画で公開した。引き締まった身体にフィットしたトレーニングウェアで黙々とトレーニングを重ねる姿を見たファンは、「肉体美に目が行っちゃいました」「アスリートの身体ステキです」「トレーニングしている姿が輝いているよ」「背中、体で引っ張る感覚がつきそうね」など称賛のコメントを寄せていた。北海道出身でロシア人の母を持つ伊藤。父の勧めで12歳からゴルフを始めると、現在は国内男子ツアーで通算5勝を挙げている現役シニアプロのデービッド・スメイル（ニュージーランド）に師事している。2022年からは「マイナビ ネクストヒロインゴルフツアー」に参戦。初戦で優勝を飾るなど実力を見せつけたが、同ツアーも年齢制限によって昨年限りで卒業した。日本のシーズンオフにはニュージーランドやオーストラリアの大会に参戦、優勝を飾るなどの経験を積み重ねてきた。今年のプロテストは1次予選B地区に参戦するも、残念ながら2打足りず2次予選にコマを進めることは叶わなかった。それでも次のチャンスに向けてトレーニングに励む姿に、ファンは期待を込めて声援を送り続けている。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
