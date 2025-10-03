田中真紀子元外相（81）が3日、日本テレビ系「情報ライブ ミヤネ屋」（月〜金曜後1・55）にリモートで生出演し、父の田中角栄元首相の熱量について語った。

石破氏の辞任に伴う自民党総裁選が4日、投開票される。総裁選には小林鷹之元経済安保担当相、茂木敏充前官房長官、林芳正官房長官、高市早苗前経済安保担当相、小泉進次郎農相の5人が立候補している。討論会や演説会は2日で終了し、3日に党員・党友票の受付が締め切られる。

投票が迫る中、田中氏は「うんざりするような元首相だか総理が3人いますね、大したことのない。その人たちが相変わらず後ろで操っていて、そんなことやってたら解党できないじゃない」と、水面下での動きに嫌悪感を示した。実名こそ挙げなかったが、現役議員の元首相は麻生太郎氏、菅義偉氏、岸田文雄氏がおり、この3人を指しているとみられる。

すると、政治ジャーナリスト田崎史郎氏が「昔は人を動かしていたのは田中角栄さんだったんですよ。角栄さんのような方は今はいませんけど、それなりに動かせる人は今の総理経験者なんです」と解説した。

田崎氏の指摘に、田中氏は「そう思います」と認めた。「父のやる気とエネルギー、ビジョン、国家に対して。外交も。あれは凄いエネルギーでしたよ」。さらに「そばにいて本当に疲れました、この方。本当に疲れましたね。こういう人、いないでしょう？今の政界で。与野党通じて」と、ジョークまじりで続けた。

田崎氏が「何十回も取材しましたけど、この方にはかなわないと思いました」打ち明けると、田中氏は「父は“私にはかなわない”って言ってましたよ」と笑わせていた。