将棋の藤井聡太竜王（名人、王位、王座、棋聖、棋王、王将、23）に佐々木勇気八段（31）が挑戦する第38期竜王戦七番勝負は10月3日、東京都渋谷区の「セルリアンタワー能楽堂」で第1局1日目の対局が行われている。午後3時のおやつには、藤井竜王が「プレミアムメロン」、佐々木八段が「紫芋モンブラン」を注文した。

【映像】今年も出現！？かわいすぎる“モンスター”モンブラン

藤井竜王が選んだ「プレミアムメロン」は、厳選したメロンが使用されたショートケーキで、純白の生クリーム、薄黄色のスポンジ部分、メロンが美しい層を織りなす“大人系”スイーツだ。藤井竜王は同会場で行われた過去の対局でも注文しているお気に入りメニューと見られており、繊細なデコレーションが施されたケーキにファンも視線を奪われていた。

一方、佐々木八段はセルリアンタワー東急ホテルの「ハロウィンスイーツ コレクション 2025」のメニューから、モンスターを模した「紫芋のモンブラン」をチョイス。こちらは過去の渋谷対局ではおなじみの“かわいすぎるおやつ”で、今年はモンスターの頭にちょこんと乗せられた魔女が帽子がポイントだ。

さっぱりとした甘みの紫芋クリームのほか、中には中には栗をたっぷりと使用したカスタードクリーム、土台は紫芋のダマンドを敷いたタルトとなっている。かわいい見た目はもちろん、秋の味覚をたっぷり楽しむことができる逸品だ。

恒例のモンスター登場に、ABEMAの視聴者からも「あざといの来た」「なにこれー」「おおかわいい」「これは食べられない」「かわいーーーーー」と多数のコメントが押し寄せていた。

（ABEMA／将棋チャンネルより）