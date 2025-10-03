決算マイナス・インパクト銘柄 【東証スタンダード・グロース】引け後 … 放電精密、北恵、イーサポート (10月2日発表分)
―決算で売られた銘柄！ 下落率ランキング―
企業決算に対する評価は、マーケットでは「株価」として表される。ここでは、決算を受け止めて株価がいかに反応したかを探る。
以下に挙げたのは、決算発表が「マイナス・インパクト」となった可能性のある東証スタンダード・グロースの銘柄である。株価が決算発表前日の10月1日から2日の決算発表を経て3日大引け現在、水準を切り下げている銘柄を下落率の大きい順にランキングした。
■決算マイナス・インパクト銘柄
コード 銘柄名 市場 下落率 発表日 決算期 経常変化率
<9872> 北恵 東Ｓ -2.12 10/ 2 3Q -19.85
<6469> 放電精密 東Ｓ -1.80 10/ 2 上期 316.79
<2493> イーサポート 東Ｓ -1.07 10/ 2 3Q -49.25
※下落率は「決算発表前日の終値を基準とした3日大引け株価の変化率」。下落率、経常変化率は「％」。
「上期」は第2四半期累計決算。「3Q」は第3四半期累計決算。
株探ニュース