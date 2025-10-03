ドル円１４７．５０近辺、ユーロドル１．１７２５近辺＝ロンドン為替



ロンドン朝方、ドル円は147.50近辺、ユーロドルは1.1725近辺で推移している。ドル円は東京午前に147.10付近から147.70台まで上昇した。植田日銀総裁が早期利上げに慎重な姿勢を示したことが、円売り反応につながっていた。その後、午後には147.82近辺まで高値を伸ばす場面があった。しかし、足元ではロンドン勢の参加を控えて147.50付近へと小反落している。



ユーロドルは1.1714-1.1729の狭いレンジでの揉み合いとなっている。ユーロ円はドル円と同様の値動きで、東京朝方の172.44近辺を安値に、一時173.21近辺まで高値を伸ばした。



USD/JPY 147.54 EUR/USD 1.1725 EUR/JPY 173.00

