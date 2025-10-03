藤原紀香、“世界に一つだけ”の貴重ミャクミャクを披露＆命名して発表 「非常にめでたい」カラーで「綺麗！」
俳優の藤原紀香が、3日までに自身のインスタグラムを更新し、“世界に一つだけ”のミャクミャクを披露した。
【写真】藤原紀香が披露 “世界に一つだけ”のミャクミャク
大阪・関西万博「世界のミャクミャク展」が、10月1日からJR大阪駅でスタート。閉幕日の13日に向けて、パビリオンスタッフら万博関係者がそれぞれの個性や感性をいかしてミャクミャクをペイントした。世界に一つだけの作品がそろう。
日本館の名誉館長を務める藤原は「好きな色でミャクミャクを彩ってください。ととオーダーをいだき 日本館名誉館長として、日本の国旗をイメージしたおめでたい紅白のミャクミャクになりました」と、紅白カラーのミャクミャクを披露。「この彩りに込めた祝福と希望が、未来へとつながっていくことを願っております」とつづった。
「未来御祝脈々」（みらいおいわいミャクミャク）と命名。自身も「こんな紅白のミャクミャクあったら、買いたいなぁ」という出来栄えで、「裏側は、さあて、どうなってますか、文字も書きました。ぜひ、万博に来られない方も大阪駅で９日まで展示していますので ご覧くださいね」と呼びかけている。
和装の藤原＆ミャクミャクの2ショットもあり、ファンからは「さすがです」「マルチな才能ありありです」「紅白の非常にめでたいミャクミャク君ですね！」「綺麗！」など、多数の声が寄せられている。
