日々の献立の悩みを、いつまでも料理初心者の気持ちを忘れないDAIGOと一緒に解決していく料理番組「DAIGOも台所」



金曜日は「ボクでもできる金曜日！」と題し、DAIGOでも一人で作れる簡単レシピにチャレンジ。

今回DAIGOのリクエスト「鶏肉料理」に応えてゆりさんが教えてくれるのは、子どもからお年寄りまで、幅広い世代にハマる“だし”の味が決め手の「だし塩チキン」。

味つけは、粉末の和風だしと塩だけとシンプルなのに「想像を超えてくるおいしさ！」とDAIGOも感動！

「だし塩チキン」

＜材料（２人分）＞

鶏もも肉 1枚（300g）

顆粒和風だしの素 ８g

水 大さじ１

片栗粉 適量

塩 適量

サラダ油 大さじ２

フリルレタス 適量



＜作り方＞

① 袋に和風だしの素、水を入れて混ぜる。



② 鶏もも肉は一口大に切り、フォークで刺して穴をあけ、①に入れてもみ込み、15分以上おく。



③ ②の汁気があれば取ってバットに取り出し、片栗粉をまぶす。



④ フライパンにサラダ油を熱し、③の鶏肉の皮目を下にして並べ、中火で焼いてこんがりしたら裏返し、弱火～中火で３分程かけて中まで火を通す。



⑤ 鶏肉を取り出して油をきり、塩をふってフリルレタスと共に器に盛る。

DAIGO「皮はカリッと、中はジューシーで、しっかりとしみ込んだだしの味が最高！何もつけなくても、そのままでおいしいです。フワフワで食べやすくて、20年後のボクもおいしく食べられそう（笑）。これはぜひ作ってみてほしいです！」



