日々の献立の悩みを、いつまでも料理初心者の気持ちを忘れないDAIGOと一緒に解決していく料理番組「DAIGOも台所」


金曜日は「ボクでもできる金曜日！」と題し、DAIGOでも一人で作れる簡単レシピにチャレンジ。

今回DAIGOのリクエスト「鶏肉料理」に応えてゆりさんが教えてくれるのは、子どもからお年寄りまで、幅広い世代にハマる“だし”の味が決め手の「だし塩チキン」。

味つけは、粉末の和風だしと塩だけとシンプルなのに「想像を超えてくるおいしさ！」とDAIGOも感動！

「だし塩チキン」
＜材料（２人分）＞
鶏もも肉　　　　　　　　　　1枚（300g）
顆粒和風だしの素　　　　　　８g
水　　　　　　　　　　　　　大さじ１
片栗粉　　　　　　　　　　　適量
塩　　　　　　　　　　　　　適量
サラダ油　　　　　　　　　　大さじ２
フリルレタス　　　　　　　　適量

＜作り方＞
①   袋に和風だしの素、水を入れて混ぜる。


②   鶏もも肉は一口大に切り、フォークで刺して穴をあけ、①に入れてもみ込み、15分以上おく。

③   ②の汁気があれば取ってバットに取り出し、片栗粉をまぶす。

④   フライパンにサラダ油を熱し、③の鶏肉の皮目を下にして並べ、中火で焼いてこんがりしたら裏返し、弱火～中火で３分程かけて中まで火を通す。

⑤   鶏肉を取り出して油をきり、塩をふってフリルレタスと共に器に盛る。

DAIGO「皮はカリッと、中はジューシーで、しっかりとしみ込んだだしの味が最高！何もつけなくても、そのままでおいしいです。フワフワで食べやすくて、20年後のボクもおいしく食べられそう（笑）。これはぜひ作ってみてほしいです！」

