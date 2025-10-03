粉末の和風だしと塩だけで味付け完成 DAIGOも感動の「だし塩チキン」
日々の献立の悩みを、いつまでも料理初心者の気持ちを忘れないDAIGOと一緒に解決していく料理番組「DAIGOも台所」
金曜日は「ボクでもできる金曜日！」と題し、DAIGOでも一人で作れる簡単レシピにチャレンジ。
今回DAIGOのリクエスト「鶏肉料理」に応えてゆりさんが教えてくれるのは、子どもからお年寄りまで、幅広い世代にハマる“だし”の味が決め手の「だし塩チキン」。
味つけは、粉末の和風だしと塩だけとシンプルなのに「想像を超えてくるおいしさ！」とDAIGOも感動！©️ABCテレビ
「だし塩チキン」
＜材料（２人分）＞
鶏もも肉 1枚（300g）
顆粒和風だしの素 ８g
水 大さじ１
片栗粉 適量
塩 適量
サラダ油 大さじ２
フリルレタス 適量
＜作り方＞
① 袋に和風だしの素、水を入れて混ぜる。
② 鶏もも肉は一口大に切り、フォークで刺して穴をあけ、①に入れてもみ込み、15分以上おく。
③ ②の汁気があれば取ってバットに取り出し、片栗粉をまぶす。
④ フライパンにサラダ油を熱し、③の鶏肉の皮目を下にして並べ、中火で焼いてこんがりしたら裏返し、弱火～中火で３分程かけて中まで火を通す。
⑤ 鶏肉を取り出して油をきり、塩をふってフリルレタスと共に器に盛る。
【TVer】作り方を動画で見る
DAIGO「皮はカリッと、中はジューシーで、しっかりとしみ込んだだしの味が最高！何もつけなくても、そのままでおいしいです。フワフワで食べやすくて、20年後のボクもおいしく食べられそう（笑）。これはぜひ作ってみてほしいです！」
