¢£ÎëÌÚ¤Ï¡ÈÆæ¤ÎÁÈ¿¥¤Î¥êー¥ÀーÌò¡É¤È¤·¤Æ½Ð±é
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÎëÌÚÎ¼Ê¿¤È¥ß¥»¥¹¤ÎMV¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¡¿°½À¥¤Ï¤ë¤«¤È¥ß¥»¥¹¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¡¿ÉÍÊÕÈþÇÈ¥³¥á¥ó¥È①～③
ÎëÌÚÎ¼Ê¿¤¬¡¢Mrs. GREEN APPLE¤È¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£ÎëÌÚ¤Ï10·î2Æü¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤¿¤Ð¤«¤ê¤Î¥ß¥»¥¹¤Î¿·¶Ê¡ÖGOOD DAY¡×MV¤ËÅÐ¾ì¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖGOOD DAY¡×¤Ï9·î28Æü¤Ë¥ê¥êー¥¹¤µ¤ì¤ë¿·¶Ê¤Ç¡¢ÎëÌÚ¤Ï¡ÈÆæ¤ÎÁÈ¿¥¤Î¥êー¥ÀーÌò¡É¤È¤·¤Æ½Ð±é¡£¥°¥êー¥ó¥Ð¥Ã¥°¤ÎÃæ¡¢¥ì¥¶ー¤Î¥í¥ó¥°¥³ー¥È»Ñ¤ÎÎëÌÚ¤¬¡¢¥«¥é¥Õ¥ë¤Ê°áÁõ¤Î¥ß¥»¥¹¥á¥ó¥Ðー¤Ë°Ï¤Þ¤ìÆ±¤¸¥Ýー¥º¤ò¤¤á¤Æ¤ª¤ê¡¢4¿Í¤È¤â¥Ë¥³¥Ë¥³¤Î¾Ð´é¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡ÖÍÏ¤±¹þ¤ó¤Ç¤Æ¤«¤ï¤¤¤¤¡×¡Ö¿·¥á¥ó¥Ðー¤Î¤è¤¦¡×¡Ö¶»¥¢¥Ä¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Ê¤ª¡ÖGOOD DAY¡×¤Ë¤ÏÉÍÊÕÈþÇÈ¤ä°½À¥¤Ï¤ë¤«¤â½Ð±é¡£¤Õ¤¿¤ê¤ÎSNS¤Ç¤â¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤Ê¤É¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£