前橋市の小川市長が部下の既婚男性とホテルで密会していた問題をめぐり、市議会はきょう、小川市長に対し、自らの進退を速やかに決断するよう求めました。

「（市議）38人の総意でありますので」

前橋市 小川晶 市長

「しっかりと…」

前橋市の小川晶市長が部下の既婚男性と10回以上ラブホテルで密会していた問題をめぐり、市議会はきょう、小川市長に対し、自らの進退を速やかに決断して明らかにすることを求める申入書を提出しました。

「一連の報道は、市民に深い不信と失望を招いている」としたうえで、「小川市長は説明責任を果たしておらず、小川市長の説明も真実として受け止められてはいない」としています。

富田公隆 議長

「しっかり重く受け止めるのであれば、そんなに長い期間なくご返答いただけると思っているので、まずはそれを待ちたい」

小川市長はこれまでに“部下とホテルに行ったが、男女の関係はなかった”と主張していて、自身の進退については「市民の声を受け止めながら、支援者や弁護士と相談する時間をいただきたい」と説明しています。