「1／3の純情な感情」などのヒット曲で知られるロックバンドSIAM SHADE（シャム・シェイド）のボーカル栄喜が3日、ブログを更新。訴訟トラブルとなっているギターDAITAにメッセージを送った。

SIAM SHADEをめぐっては、ギターDAITAが1日、自身の公式サイトで「この度、私DAITAは、今村栄喜 中川泰 遠藤一馬 佐久間淳二に対し、私が作曲した38曲の楽曲使用差止等請求を提訴いたしました」などと報告していた。

栄喜は2日の投稿で、メンバー間トラブルをファンに謝罪していたが、今回は「先に一つだけ、知ってもらいたいことがあります。それはRENOの事です。RENOにとって、今でもDAITAはヒーローです。最も尊敬するギタリストです」と、トラブルの原因の一つともなっているSOPHIAとのスペシャルユニット「SIAMSOPHIA」にDAITAに代わって起用されたギタリストに言及。

「相談や事前確認がなかったと言われていますが、RENO本人は、SIAMSOPHIAのサポートにするにあたって、DAITAさんに、筋を通して挨拶に行きたいと言いました。その時、大丈夫だよと俺が止めてしまったため、行けませんでした」と、DAITAにRENOのユニット参加が事前に知らされなかった経緯を説明。

「でも、RENOだけじゃなく、DAITAの気持ちを考えたら、それは結果的に間違っていました。RENOに責任は一切ありません。全て俺の責任です。その点だけ知っておいてもらいたいのです」とし、RENOおよびそのファンへの謝罪の言葉をつづった。

続けて「ここで言うのは変かもしれないけど、こうなっちゃうとなかなか難しいかも知れないけど、DAITA、俺の電話番号は変わってないから気が向いたら飯食いに行かないか？」と呼びかけ、「RENOはおまえのこと大好きだぞ！」と強調した。