¡Ú¿´Îî¡Û¡ÖÈà½÷¤ÏØá¤¤¤Æ¤¯¤ë¡× Îî´¶ÃË»Ò¤¬Í©Îî¤ò¥Ê¥ó¥Ñ¢ª¥Û¥é¡¼¤Ê½Ð²ñ¤¤¤«¤éÆ±À³À¸³è¤¬¥¹¥¿¡¼¥È!?¡Úºî¼Ô¤ËÊ¹¤¤¤¿¡Û
¿´Îî¥¹¥Ý¥Ã¥È¤Ç½Ð¤¯¤ï¤·¤¿¡¢Ä¹¤¤¹õÈ±¤ò¤Þ¤È¤Ã¤¿¾¯½÷¡£¼è¤ê¤Ä¤«¤ì¤Þ¤¤¤ÈÒôÓÍ¤Ë¡Ö²¶¤ÈÉÕ¤¹ç¤ï¤Ê¤¤¡©¡×¤ÈÀ¼¤ò¤«¤±¤¿¤é¡¢Í©Îî¤ÎÅú¤¨¤Ï¤Þ¤µ¤«¤Î¡Ö»ä¤Ç¤è¤±¤ì¤Ð¡Ä¡×¤Ç¡½¡½!?
¥«¥É¥³¥ß(¥³¥ß¥Ã¥¯¥¦¥©¡¼¥«¡¼)Â¾¤Ç¡ÖÃ¤Ì¦¥ö¸¶¤µ¤ó¤Î°¦¤«¤é¤ÏÆ¨¤²¤é¤ì¤Ê¤¤¡×¤òÏ¢ºÜ¤¹¤ëËêÅÄ¥Ê¥ë(@makitanaru)¤µ¤ó¡£¸Ä¿ÍÀ©ºîºîÉÊ¤â¿ôÂ¿¤¯È¯É½¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤Î¤¦¤Á¤Î°ì¤Ä¤Ç¤¢¤ëÁÏºîÌ¡²è¡ÖÈà½÷¤ÏØá¤¤¤Æ¤¯¤ë¡×¤Ï¡¢¤Ò¤ç¤ó¤Ê¤³¤È¤«¤éÎø¿ÍÆ±»Î¤Ë¤Ê¤Ã¤¿À¸¼Ô¤ÎÃË¡ÖÌÀ¿Í¡×¤ÈÍ©Îî¤Î¾¯½÷¡Ö¤¢¤ó¤³¡×¤ÎÆü¾ï¤òÉÁ¤¯¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤Î¥·¥ê¡¼¥ººîÉÊ¤À¡£
¢£¥Û¥é¡¼¤Ê½Ð²ñ¤¤¤¬¤Þ¤µ¤«¤ÎÎø¤Î»Ï¤Þ¤ê!?
ËÜºî¡ÖÈà½÷¤ÏØá¤¤¤Æ¤¯¤ë¡×¤Ï¡¢Îî´¶¤¬¶¯¤¤¤Î¤ËÍ©Îî¤¬¶ì¼ê¤Ê¼ç¿Í¸ø¤ÎÌÀ¿Í¤¬¡¢¤Ò¤ç¤ó¤Ê¤³¤È¤«¤éÍ©Îî¤Î½÷¤Î»Ò¤ÈÎø¤ËÍî¤Á¤ëÊª¸ì¡£¡ÖÎî¤¬¸«¤¨¤Ê¤¯¤Ê¤ë¿ô¼î¡×¤¬¼êÊü¤»¤Ê¤¤ÌÀ¿Í¤Ï¡¢¤¢¤ëÆü¤¦¤Ã¤«¤ê¿ô¼î¤òÉÕ¤±Ëº¤ì¤Æ³°¤Ë½Ð¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¿¼Ìë¤Î¸ø±à¤ÇÍ©Îî¤ÈÁø¶ø¤·¤¿ÌÀ¿Í¤Ï¡Ö¼åµ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤Ï´í¸±¡×¤È¡¢¤Ê¤ó¤ÈÍ©Îî¤ò¥Ê¥ó¥Ñ¡ª¤¹¤ë¤ÈÍ©Îî¤Ï¡Ö¾ðÇ®Åª¤Ê¹ðÇò¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡ª¡×¤ÈÂç´î¤Ó¤ÇÌÀ¿Í¤Ë¼è¤êØá¤¡¢Èà½÷¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤À¡£
ºî¼Ô¤ÎËêÅÄ¥Ê¥ë¤µ¤ó¤ÏÍ©ÎîÌ¡²è¹¥¤¤¬¹â¤¸¤Æ¡¢ËÜºî¤ò¼«Ê¬¤Ê¤ê¤ËÉÁ¤»Ï¤á¤¿¤È¤¤¤¦¡£Í©Îî¤ÎÈà½÷¡Ö¤¢¤ó¤³¡×¤ÏÍ©Îî¤È¤Ï»×¤¨¤Ê¤¤¤Û¤ÉÌÀ¤ë¤¯¡¢Å·¿¿à¥Ì¡¤Ç¤¤¤¸¤é¤·¤¤½÷¤Î»Ò¡£ËêÅÄ¤µ¤ó¤Ï¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤ÎÉÁ¤Êý¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¤È¤Ë¤«¤¯¤¤¤í¤ó¤ÊÉ½¾ð¤òÉÁ¤¯¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¸ì¤ë¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¡Ö¥»¥ê¥Õ¤äÉ½¾ð¤Ë¤Ïµ¤¤ò¤Ä¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤¬À¸¤À¸¤¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ê²èÌÌ¤Ë¤·¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦¤³¤À¤ï¤ê¤â¡£¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤¿¤Á¤ÎË¤«¤ÊÉ½¾ð¤¬¡¢´ñÌ¯¤Ê¥é¥Ö¥³¥á¤ò¤µ¤é¤ËÌ¥ÎÏÅª¤ËºÌ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
ÌÀ¿Í¤È¤Î´Å¤¯¤ÆÈù¾Ð¤Þ¤·¤¤´Ø·¸¤¬ÉÁ¤«¤ì¤ë°ìÊý¤Ç¡¢¤¢¤ó¤³¤Î²áµî¤ä±£¤µ¤ì¤¿ÀµÂÎ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÎÉÁ¼Ì¤â»¶¤ê¤Ð¤á¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢º£¸å¤ÎÅ¸³«¤«¤éÌÜ¤¬Î¥¤»¤Ê¤¤¡£Êª¸ì¤Î¹½À®¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ËêÅÄ¤µ¤ó¤Ï¡ÖÉÁ¤¤¿¤¤¤³¤È¤Ï¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤¢¤¯¤Þ¤Ç¥á¥¤¥ó¤ÏÆó¿Í¤ÎÆü¾ï¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤ò¿´¤¬¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ìþ¤ä¤µ¤ì¤ë¤ä¤ê¼è¤ê¤ò¤¿¤¯¤µ¤ó¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¤ÈÏÃ¤¹¡£
¤Þ¤µ¤«¤Î¡Ö¥Û¥é¡¼¤Ê½Ð²ñ¤¤¡×¤«¤é»Ï¤Þ¤ë¡¢Í½Â¬ÉÔÇ½¤Ê¥é¥Ö¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¡£¿Í´Ö¤ÈÍ©Îî¤ÎÎø¤Î·ëËö¤ò¸«ÆÏ¤±¤¿¤¤¿Í¤Ï¡¢¤¼¤Ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤ß¤Æ¡ª
¼èºà¶¨ÎÏ¡§ËêÅÄ¥Ê¥ë(@makitanaru)
