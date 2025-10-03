Image: Amazon.co.jp

Amazon（アマゾン）で毎日開催されているタイムセール。

本日2025年10月3日は、MagSafe対応で着脱簡単、リングは360度回転するので角度調整が自由なELECOM（エレコム）の「マグネットスマホリング/360度回転/フラット（PWSTRMKM360BKN）」が、お得に登場しています。

■この記事で紹介している商品

エレコム MagSafe対応 スマホリング 360度回転 マグネット式 スマホスタンド 滑り止め付き 耐荷重800g 【リニューアル】 ブラック PWSTRMKM360BKN 1,590円 （10％ポイント還元） Amazonで見る PR PR

MagSafe対応で着脱ラクラク。マグネットスマホリングが過去最安値で登場！

スマートフォンの操作性を高めたいけれど、ゴツいアクセサリーは避けたい。そんな人におすすめな、ELECOM（エレコム）の「マグネットスマホリング/360度回転/フラット（PWSTRMKM360BKN）」が過去最安値で登場しています。

Image: Amazon.co.jp

このマグネットスマホリングは、MagSafe対応でiPhone背面にピタッと装着でき、取り外しもスムーズ。それでいて磁力はしかっり。ケースに貼り付けるタイプと違い、不要なときはすぐ外せるのが便利です。

リングを収納するとフラットになる設計なので、スマートフォンの背面を下にして置いてもグラつかない点も嬉しいポイントです。

360度回転に対応、スタンドとしても使える

Image: Amazon.co.jp

リングは360度回転に対応し、持ち方にあわせて自由に角度調節が可能。スタンドとしても使用できるので、動画視聴やビデオ通話のときにも活躍します。スマートフォンを立て掛けるアイテムを別で持ち歩く必要がなく、これ1つで完結するのも◎。

「マグネットスマホリング/360度回転/フラット（PWSTRMKM360BKN）」は、MagSafe対応の着脱のしやすさと360度回転・スタンド機能を備えた実力派アクセサリーです。フラットに収まるスマートなデザインで、持ち運びや収納もストレスフリー。毎日のスマートフォン操作を快適にしたい人に、ぜひチェックしてほしいアイテムです。

なお、上記の表示価格は2025年10月3日12時現在のもの。変更や売り切れの可能性もありますので、それぞれの販売ページでご確認ください。

