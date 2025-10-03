瑞光、上期経常は黒字浮上で着地、今期配当を4円減額修正

瑞光 <6279> [東証Ｐ] が10月3日大引け後(16:00)に決算を発表。26年2月期第2四半期累計(3-8月)の連結経常損益は4.2億円の黒字(前年同期は1.3億円の赤字)に浮上し、通期計画の10.5億円に対する進捗率は5年平均の36.4％を上回る40.2％に達した。



会社側が発表した上期実績と据え置いた通期計画に基づいて、当社が試算した9-2月期(下期)の連結経常損益は6.2億円の黒字(前年同期は0.1億円の赤字)に浮上する計算になる。



同時に、今期の年間配当を従来計画の16円→12円(前期は10円)に減額修正した。



直近3ヵ月の実績である6-8月期(2Q)の連結経常損益は4.9億円の黒字(前年同期は0.9億円の赤字)に浮上し、売上営業損益率は前年同期の-1.0％→8.7％に急改善した。



株探ニュース

