EXILE TAKAHIRO、EXILE AKIRAから贈られた豪華弁当公開「初めてお肉食べながらキュンキュンした」
【モデルプレス＝2025/10/03】EXILE TAKAHIROが10月3日、自身のInstagramストーリーズを更新。EXILE AKIRAから贈られた豪華弁当を公開した。
【写真】EXILE TAKAHIRO「名古屋からの帰り」ステーキ弁当が豪華
TAKAHIROは「先日、名古屋からの帰りAKIRAさんが豪華なお弁当を非常にサラッとスマートにご馳走してくれたんだ。めちゃくちゃ男前すぎて初めてお肉食べながらキュンキュンしたよ」と9月27日に愛知・アスナル金山で開催された『EXILE LIVE TOUR 2025 “THE REASON” KICKOFF EVENT』の際にAKIRAから贈られた弁当を公開。弁当には肉がぎっしりと詰まっており「俺だったら15回ぐらい『うまい？』って聞くかも」「＃めちゃくちゃうますぎ弁当」とつづっている。
この投稿には「AKIRAさん流石」「めちゃくちゃ美味しそう」「テンション上がる」「気遣いがすごい」「見た目も中身も男前すぎる」といった声が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
